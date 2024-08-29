調查：近一半德企遭中國駭客攻擊

在受訪的1000多家公司中，45%的公司表示他們能夠追蹤到來自中國的攻擊，這個數字較2023年的42%有所上升；而39%的公司認為攻擊來自俄羅斯，較2023年的46%有所下降。

（德國之聲中文網）周三（8月28日）發布的一項調查顯示，幾乎一半的德國企業都遭受了來自中國的網路攻擊或其他形式的工業間諜活動。

德國訊息技術行業協會Bitkom表示，80%的德國受訪公司報告稱，在過去12個月內遭遇了數據或IT設備的盜竊、工業間諜活動或破壞，給德國經濟造成了高達2670億歐元（約折合2970億美元）的損失。

Bitkom主席溫特格斯特（Ralf Wintergerst）表示，這些數據表明「當今世界是多麼地充滿衝突和緊張關係。」

Bitkom主席溫特格斯特 圖片來源： Martin Schutt/dpa/picture alliance

在接受調查的1000多家公司中，45%的公司表示他們能夠追蹤到來自中國的攻擊，這個數字較2023年的42%有所上升；而39%的公司認為攻擊來自俄羅斯，較2023年的46%有所下降。

中國是德國重要的經濟夥伴，近幾個月因有關中國駭客長期監視汽車巨頭大眾的消息曝光，成為負面新聞的焦點。

溫特格斯特表示，在全球化的經濟格局中，德國企業與中國夥伴有著緊密的聯繫。他說：「幾十年來建立的供應鏈、合資企業和其他結構不可能在幾年內逆轉。這根本不可能。」

德國聯邦憲法保衛局（BfV）副局長塞倫（Sinan Selen）表示，企業必須意識到中國政府在經濟活動中的參與程度。

他說：「問題不僅僅在於看到機遇，還要看到風險。你必須將中國這個合作夥伴定位為它本來的樣子——而這存在著某些風險。」



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（德新社）

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