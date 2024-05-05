調查：德國人對電動車興趣下降

一項最新的問卷調查顯示，願意考慮購買電動車的德國人的比例較前兩年有所下降。同時，近三成人認為優質電動車來自中國。另有統計顯示，電動車似乎比燃油車更少出故障。

（德國之聲中文網）本周一（4月29日）發表的一項問卷調查顯示，越來越少的德國人在計劃購買新車時考慮選擇電動車。根據這項由德國技術科學院（acatech）委託艾倫斯巴赫（Allensbach）民調研究所進行的調查，僅17%的受訪者表示，購買新車時會考慮電動車。

這一比例已連續第三次下滑。在2021年，考慮購買電動車的受訪者比例還有24%。德國技術科學院和艾倫斯巴赫研究所分析認為，其中的原因可能是消費者掌握的訊息不足或已經過時。

艾倫斯巴赫民調研究所的科希爾（Renate Köcher）對德新社表示，人們對電動車的接受度存在不小的問題。一部分民眾對電動汽車的態度非常抵觸。最主要的原因是價格太高、擔心續航裡程不夠以及對電動車是否確實比燃油車更環保存在質疑。

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電動車是不是更環保？

「可以看出，人們（對電動車）的成見仍相當頑固。」科希爾說，只有一小部分民眾確實注意到了這一技術領域過去幾年經歷的變化。

這可能跟人們獲取與電動車有關訊息的渠道有關。比如，受訪者提到的訊息渠道中，與朋友和同事聊天是最常見的一種，其次是看電視和向有電動車的人打聽。

技術科學院院長韋伯（Thomas Weber）指出，這樣的獲取訊息方式主要是「來自熟人之間的意見交換」，而不是建立在事實和數據基礎上的。他說，有很多成見所涉及的問題其實正在改進或已經得到了改善，因此有必要讓人們瞭解到這些情況。

一個例子是，60%的受訪者對電動車真的比燃油車更環保將信將疑。韋伯對此的態度很明確：即便將電池生產過程計算在內，如今的電動車在二氧化碳排放上也明顯優於燃油車。如果考慮到充電使用的電力組合中綠色能源的比例不斷提高，那麼電動車的環保優勢就更大了。

韋伯的同事維爾納（Jan Wörner）說，有報導稱，一輛電動車裡程要跑到15萬公里才能體現出環保效應，但其實只要計算一下就能知道這是不正確的。

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信賴「中國製造」

這項調查也給德國汽車工業帶來一個壞消息。在回答認為優質的電動車來自哪裡的問題時，29%的受訪者回答是中國，佔比最高，回答德國的有20%，排在第二位。接下來是日本和韓國。而擁有全球最知名電動車品牌特斯拉的美國僅排在第五位（9%）。

德國車商也不能指望德國顧客會忠實於本國品牌。只有21%的受訪者表示，即便價格高一些，也會優先考慮購買德國車。

這個周一帶給電動車行業帶來的一個好消息是，根據德國汽車俱樂部（ADAC）最新公佈的故障統計，使用了3年的電動車比同壽命的燃油車明顯更少出故障。德國汽車俱樂部對其進行的350萬次故障排除援助服務的記錄顯示，在使用了3年的電動車中，故障率為每1000輛2.8次，而同齡的燃油車故障率為每1000輛6.4次。

ADAC的統計還顯示，過去數年中，電動車對燃油車的這一優勢還在擴大。不過這一比較沒有考慮一個因素——與燃油車相比，電動車的行駛裡程一般較短，而這可能是造成這一差別的原因之一。

（德新社）

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