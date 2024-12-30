評論風雲：馬斯克觸動了德國的哪根神經？

德國下屆總理呼聲最高的基民盟黨主席梅爾茨認為，馬斯克發表的評論「越權且傲慢」，不記得西方民主國家的歷史上，有過類似的例子。

（德國之聲中文網）美國科技億萬富翁馬斯克在周六（12月28日）在《周日世界報》再次表達了對德國極右翼政黨「德國選擇黨」（AfD）的支持，他的評論稱該黨是德國「最後的希望火花」。

馬斯克並非第一次表述這個觀點，今年6月他在X發帖稱AfD的政策聽上去並不極端。

12月20日，他再次就AfD表態，稱只有它才能拯救德國。

馬斯克的客座寫了哪些內容？

本次，馬斯克在評論中進一步闡述了形成以上觀點的原因。他首先這樣給自己定位：

「作為一名在德國工業和科技領域進行了重大投資的人，我相信我有權公開討論德國的政治方向。」他認為，德國選擇黨在經濟復甦、能源供應和移民控制等問題上有著強有力的立場。

他寫道，「儘管德國選擇黨被描述為極右翼政黨，但它代表了一種與許多德國人共鳴的政治現實，這些人感到他們的關切被主流政界忽視了。該黨則直面當下的問題 -- 沒有被政治正確掩蓋的真相。」

他緊接著評論道，「將德國選擇黨描述為極右翼極端分子顯然是錯誤的，因為該黨領導人魏德爾（Alice Weidel）有一位來自斯里蘭卡的同性伴侶！這聽起來像希特勒嗎？拜託！」

馬斯克表示，德國選擇黨「致力於實行一種有控制的移民政策，優先考慮融入以及維護德國文化和安全。這不是排外，而是為了確保德國在全球化進程中不失去自身的身份。」

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為什麼不撤稿？

他的言論引發了德國各界的憤怒，殊不知，德國國內情報機構已在2021年將德國選擇黨在全國範圍內列為疑似極端主義組織。尤其在目前敏感的時期，德國距離提前進行的聯邦議院選舉還有7周時間，馬斯克的言論被看作是操縱競選的行為。

根據《明鏡》的消息，《周日世界報》所屬的施普林格出版社總裁德普納（Matthias Döpfner）是這篇引起廣泛爭議的客座評論的推手。德普納是馬斯克的崇拜者，可以直接同其聯絡。《明鏡》稱，聖誕節前夕，德普納要求馬斯克將「只有AfD才能拯救德國」的觀點做些詳細闡述。於是《周日世界報》編輯部有了這篇預訂的文章。

據「媒體知情者」（Medieninsider）的報導，《世界報》編輯部內部對是否發表這篇評論進行了多日辯論，直至發表文章的最後一刻，甚至召集了緊急會議。爭論的一方是主編室，另一方是編輯記者。大部分編輯，其中很多是資深著名的記者，都表態反對發表。編輯委員會的一封反對發表馬斯克文章的文件上，有40多位編輯的簽名。

編輯們反對的核心理由是，馬斯克的文章「偽裝成客座評論，為部分明確屬於極右翼的德國選擇黨進行競選宣傳。」 主編室反對撤銷約稿的原因在於擔心馬斯克方面對此反彈、大做文章。

文章發表後，該報評論版的主任編輯科格爾（Eva Marie Kogel）在X平台上發文表示，她已提交辭職信，並附上了相關評論文章的鏈接。

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各政黨批評馬斯克干預競選

德國執政的社民黨黨主席克林貝爾（Lars Klingbeil）和埃斯肯（Saskia Esken）均發表譴責。

克林貝爾在接受《Funke媒體》紙採訪時表示，馬斯克正試圖破壞德國的穩定，甚至將其與俄羅斯總統普丁相提並論，「他們都試圖影響我們的選舉，並有針對性地支持德國選擇黨這些民主的敵人。他們的目標是讓德國變得虛弱並陷入混亂。」他指出，德國的民主「正面臨來自外部的重大威脅」。

埃斯肯則主要提到了馬斯克作為企業家的身份，認為這位「世界首富」只有一個目標，「那就是變得更富有。他所做的一切，都是為了實現這一目標。」她進一步指出，這位美國億萬富翁的目的在於「賺錢，當然還有操控輿論」。

德國下屆總理最看好的人選、聯盟黨黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）也對馬斯克在《周日世界報》（Welt am Sonntag）發表的支持AfD的客座文章進行了嚴厲批評。他表示，這篇文章「越權且傲慢」，「我不記得在西方民主國家的歷史上，有過類似的例子，即一個友好國家的選舉被如此干涉。」

自民黨秘書長佈施曼（Marco Buschmann）對《圖片報》表示，與一個部分帶有民族主義、排外和反猶傾向的政黨曖昧不清的任何人，都「不適合作為政治榜樣」。綠黨前主席朗格（Ricarda Lang）指責馬斯克，恰恰因為德國選擇黨的極右翼立場而支持該黨。

（綜合報導）

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