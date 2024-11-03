記錄台北：鬧市區裡的老年"街友"

在台灣，無家可歸者通常被稱為"街友"。不過，大多數無家可歸者之所以將街道作為形影不離的"朋友"，雖然原因各不相同，但基本都是出於無奈。

（德國之聲中文網）西門町是台北最繁華時尚的街區之一。奢華的店鋪和熱鬧的酒吧之間，一位老人蜷曲在街道的一角，幾個廢舊紙盒箱上放著他的被縟和日常用品。喧囂的鬧市中，大多數行人似乎都沒有注意到這位老人的存在。

簡單攀談之後，老人對記者表示： 他的名字是謝選達，民國三十九年（1950年）生人，現在虛歲已經75歲高齡。他說："我住在這裡已經有四五年時間了。" 一位75歲的老人為什麼會在街道風餐露宿呢？"我歲數太大了，人家招工都會找年輕人，不會要我的，所以我就變成現在這個樣子了。"

在台北，除了政府機構之外，一些民間社團也會為無家可歸者提供幫助。過去20多年以來，基督教慈善組織"救世軍"就一直在做著這樣的工作，救世軍台北分部的陳忠良對德國之聲表示，台北的無家可歸者人數並沒有官方的精確統計，大概人數介於600至700人，其中像謝選達這樣的老年人居多，家庭變故、子女關係不睦以及年齡過高不被就業市場所接受等，都可能是造成老年人流落街頭的原因。

台北西門區的一名「街友「 圖片來源： Ceng Shou Yi/NurPhoto/picture alliance

謝選達表示，他每月可以領到政府發放的5000元救助款，"但5000塊完全不夠租房和吃飯，我有一子一女，兒子完全不管我，女兒還好，有時會給我一些經濟補助。不過，台北的好心人很多，經常會有人塞給我一兩千塊錢。"

來自救援組織的陳忠良表示，政府提供的救助措施有限，而且近年來，議會批准的救助款項也越來越少。有鑑於此，他說，他對台北"街友"問題在短期內得到改善的前景並不樂觀。

說到前景，謝選達老人也很悲觀。他說："我已經歲數很大了，活過今天我就很高興，我不知道我還有沒有明天。"

台灣行政院發布的數據顯示，截至2024年年初，全台範圍內共有登記在冊的游民3002人，其中1186人生活在大台北地區，大多數為男性，女性不足兩百人。

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