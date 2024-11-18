記者手記：秘魯街頭看見的Chifa與「中國製造」

中國在APEC峰會可說佔盡鋒頭。習近平曾提及2024年是華人正式移民到秘魯的175週年，也談到「Chifa」這個中秘混和的獨特菜餚。記者與當地青年同業問起了「Chifa」，也在利馬街頭看見中國影響力。

（德國之聲中文網）2024年APEC峰會11月17日舉行閉幕儀式，照例舉行「家族照」合照儀式。秘魯官方特別準備了名牌羊駝毛圍巾給現場領袖與代表圍上，除了日本首相石破茂因故缺席外，大家都向鏡頭揮手致意。

從「家族照」當中可以發現，除了東道主秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）外，其他站位，包括中國國家主席習近平、香港特首李家超分別站在兩側「近C位」 ，美國總統拜登是後排右邊數來第二位。台灣代表林信義則站在後排右邊數來第四位。站位雖然是按照傳統依字母排列，但仍可看出中國在秘魯的重要性。

今年的亞太經合組織（APEC）領袖峰會由秘魯主辦。美國總統拜登卸任前最後一場「拜習會」也在這裡舉行。 圖片來源： SAUL LOEB/AFP

各國會後發表《馬丘比丘宣言》聲明，並正式宣佈北京成為2026年APEC主辦國。從援助建港、到宣佈主辦峰會，中國這次在APEC可說佔盡鋒頭；習近平雖然身在秘魯，但是宛若在自家主場般自在。

秘魯《共和報》的社論對中秘友誼表示：「我們擁有兩種古老的文化，隨著時間的推移共存、並滲透到其他文化中，但現在都抓回各自過去最好的文化，並以這態度面對現代化的道路。我們正建立互惠互利和共同利益聯盟的基礎，且（中國）充分尊重我們的主權和共和價值的有效性。」

經過會場附近飯店時，路上也可以見到疑似由中國官方動員的僑胞集團，大家戴著整齊劃一的帽子與吊牌一起等人。就連路上呼嘯而過的卡車或小巴士上，也噴有「中國製造」、「中國捐贈」等簡體字，似乎無時無刻都彰顯出中國在當地的影響力。

記者中心亦是如此，除了會場發佈的「中國與秘魯」西文手冊外，還有「China Daily」，封面為習近平跟博魯阿爾特一齊揮手致意的圖片。中國記者團的人數也相當多，有在場外媒私下表示：「這邊的中國記者數量超乎我想像、且他們似乎都肩負重任。」

歷史上與亞洲淵源

習近平先前致詞時，曾提及2024年是華人正式移民到秘魯的175週年。1849年，許多華人移民來到美洲挖礦，北美洲的大多來到美國舊金山淘金、南美洲的則是來秘魯各地。除了華人移民外，日本也在1899年有了前往秘魯的移民船，至今中、日這兩國對當地影響仍深遠。

習近平在致詞時，也不免俗地談到「Chifa」這個中秘混和的獨特菜餚。它以粵菜為基底，經過175年的融合演化後，成為一種秘魯當地菜，其中又以「秘魯炒牛柳」（Lomo saltado），混和米飯跟薯條跟炒牛柳等，蔚為經典。

「Chifa」是以粵菜為基底的中秘混和菜餚。圖為在秘魯中餐館販售的炒麵。 圖片來源： Chung-Lan Cheng/DW

近十年來因為中國投資秘魯，又湧進大量華人移民，許多人以開中餐館維生，而他們的味道屬正宗中國菜，自然與當地融合的中秘料理有所不同。德國之聲在記者中心訪問青年記者阿爾方索跟卡洛斯，他們不約而同談起對「Chifa」的看法。

阿爾方索說：「就我而言，我有過與開餐廳的中國人交談的經歷，文化融合當然是非常美麗的。Chifa也提醒我們，自19世紀以來，因許多中國人在鳥糞和硝石開採時代就移居來的移民所產生的影響，直到現在這個時代仍深遠。」

被問及是否喜歡「Chifa」，阿爾方索直率說：「當然了！我從小就和家人一起去吃Chifa，這是我最喜歡的菜餚之一。尤其是炒菜類，我強烈推薦，真的非常美味。」卡洛斯則說：「我個人也很喜歡Chifa，它是我媽媽最喜歡的食物，所以我小時候通常午餐都吃Chifa。」

瞄準基準建設機會

秘魯這十年在中國的大力援助下，港口等各大工程有長足進展。然而現實是，一般的民眾生活仍接近貧窮邊緣。秘魯除了首都利馬的幾個繁華區外，許多地方的基礎建設仍不算太好。常常看到二樓正在蓋到一半的建築，但是一樓卻有住人，鄉間地區則是清一色紅土磚瓦房，僅能供基本居住。

秘魯青年記者阿爾方索坦言，「儘管秘魯經濟成長迅速，但由於營養不良和文盲率較高，人類發展指數仍然較低」。

中國國內這十幾年也大力發展房地產與建築業，內陸省份的二級城市都蓋起了如香港般的摩天大樓，被外界冠上「基建狂魔」的異名。在大型國家級建設工程後，中國也被認為會進軍秘魯當地的建設業與房地產，以及資通訊與汽車產業等，瞄準一般人民的生活需求。

秘魯錢凱港是中國「一帶一路」倡議在南美洲的標誌工程，第一期項目有60%股份掌握在中遠海運手中。 圖片來源： Hidalgo Calatayud Espinoza/dpa/picture alliance

內政與治安仍是隱憂

縱使秘魯現在靠著中國等國投資、獲得大筆資助，但實際上受惠的仍是統治階層，幾乎很少嘉惠到人民。

秘魯總統博魯阿爾特長年民調低迷，引起不少民怨。在APEC峰會召開前的13日與14日，包括首都利馬在內的大小城市都爆發了示威抗議，要求政府正視治安不良與貪污的問題，警方甚至架起機槍嚴陣以待。

根據《共和報》報導，秘魯每4小時就有一起暴力或是謀殺罪，相當於一天有6件。治安問題成為發展經濟的隱憂，記者此行住在治安較好的高房價社區，該區13日仍發生公車遭暴力份子攔下後射擊窗戶的事件。

詐騙與威脅屢見不鮮，貪污腐敗也是這個國家長年的問題，包括行政到軍警，幾乎都存在收錢的問題。未來如何切實改善問題、政府如何面對民意等，相當重要。

利馬的海岸線與夕陽景緻秀麗，夜晚時更是迷人，自然與歷史造就這片土地，但這片土地的人民能否掌握自身未來，或許仍是未定之天。

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