解碼中國：川普的威脅姿態

美國候任總統川普宣布對中國商品徵收新關稅並不令人意外。但這使得歐洲經濟和中國的企業一樣緊張。

（德國之聲中文網）如今，當德國和中國商界人士見面時，只有一個話題佔據主導地位：應對川普总統任期內不可預測的美國貿易政策。他周一宣佈，將在就職第一天對來自中國的進口產品額外徵收百分之十的懲罰性關稅。

川普表示，理由是致命的芬太尼等藥物正從中國進入美國，北京在這方面做得還不夠。川普还想對美國僅有的鄰國加拿大和墨西哥徵收25%的高額進口關稅，稱兩國在打擊販毒方面也做得不夠。

中國外交部發言人表示，北京批評這樣的單邊關稅，並呼籲美國"不要將中國與美國合作打擊毒品的善意視為理所當然"。外交部發言人稱，中國早在2019年就禁止了所有芬太尼類物質。

2018年川普访華的報導（資料圖） 圖片來源： GREG BAKER/AFP/Getty Images

歐洲發抖

川普此次宣佈將加徵關稅時未提及歐盟。但歐洲政界和商界"基本上都認為歐盟和德國將會出現在名單上。這將對我們造成巨大損害，"德國工業聯合會(BDI)主席羅斯沃姆(Siegfried Russwurm)表示。

在競選期間，川普威脅對歐洲進口產品徵收高達 20% 的關稅。對中國產品應徵收高達60%的關稅。即使川普不將對布魯塞爾的威脅落實為行動，針對中國的關稅也將成為高度全球化中的歐洲問題。

"如果這種情況發生，肯定不僅會對本土製造的中國公司產品帶來潛在影響，受影響範圍明顯會更大，"中國最大投資銀行中國國際金融股份有限公司歐洲區主管穆勒(Michael Müller)表示。他說，其它在中國生產的企業也會受到影響，例如德國企業。 "隨著美國新總統的上任，我們將面臨更多類似的問題。"

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消費強勁 物價上漲

美國消費者在私人消費上花費了大量資金，從而支持了該國的經濟。他們喜歡來自中國的便宜貨。幾十年來，美國從中國進口的商品多於向北京出口的商品。這造成了高額貿易逆差，2023 年約為 2800 億美元。

與此同時，德國對美國也有大幅貿易順差。德國企業主要出口汽車和機械。億萬富翁川普也喜歡德國車。

如果進口關稅生效，美國的物價將顯著上漲。短期內，美國無法用國內生產替代進口。即使做到這一點，價格也會高得多。

早在 2018 年，川普在其總統第一任期內就對來自歐洲等地的鋼鐵和鋁徵收 25% 的懲罰性關稅。理由是，國家安全受到此類進口產品的威脅。許多非歐洲國家向世界貿易組織投訴。歐盟沒有加入訴訟，並於 2021 年與華盛頓就配額制度進行了談判。

德國外長貝爾博克上次訪華（2023年） 圖片來源： Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

歐洲和中國合作？

現在"關稅人"將於2025年1月重返白宮。擔憂正在整個歐洲蔓延。德國央行副行長毛德勒（Sabine Mauderer）上周在法蘭克福舉行的歐元金融周中國日活動上表示："世界經濟碎片化沒有贏家。"

"我們都知道，保護主義通常會導致增長下降。在中國和德國面臨類似挑戰的時代，保護主義的破壞性尤其大。我們都需要重振經濟。兩國的增長率都低於以往"。

即將卸任的聯邦政府能否成功與中國結成利益共同體，以刺激經濟並確保就業？外交部長貝爾博克必須展示她的談判技巧。中國外交部周五（11月29日）證實，貝爾博克將於下周一和周二訪華。然而，她訪問的前提條件並不理想。在她的領導下，聯邦政府制定了對華戰略，將中國定義為"夥伴、競爭者和對手"。

北京反對"對手"的說法，表示願與柏林進行務實互惠的合作。中國反復重申希望與德國和歐洲共同構建多邊世界秩序。北京表示，歐洲不應允許其貿易政策由華盛頓決定。中國企業希望擴大在歐洲的業務，因為對許多行業來說，美國市場由於嚴格的監管變得越來越困難。

巴登-符騰堡州銀行 (LBBW) 位於新加坡的亞太地區主管魯伯特 (Jens Rübbert) 表示，無論如何，北京已做好充分準備，盡可能地支持本國經濟。 "中國政府已經制定了龐大的經濟刺激計劃。至於這是否足夠，還有待觀察。或者中國是否會再等待一段時間，看看川普总統到底會採取哪些措施。"

與美國不同，中國的國內消費對經濟增長的作用相對較小。中國的GDP由公共投資以及特別是出口支撐。

"解碼中國"是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

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