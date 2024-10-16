解決住房問題 香港將要求「劏房」改建升級

香港政府將立法要求房東改建「劏房」以改善惡劣的居住環境，規定面積須大於8平方米以及包含窗戶、獨立廁所。不過，也有住戶擔心此舉可能導致房東趁機漲租。

（德國之聲中文網）香港行政長官李家超周三(10月16日)發表2024年施政報告，其中就香港長期以來的「劏房」問題推出解決方案。李家超表示，該問題累積多年，須按部就班處理。

該方案包括須將不合標的分間單位「劏房」改建為「儉樸房」，面積不能少於8平方米，且必須包含窗戶及獨立廁所。改建後的「儉樸房」將由專業人士確認並申請認證，出租不合標房源的房東要負刑事責任，住客無須負法律責任。

當局預計，目標今年12月在立法會提出咨詢，明年將草案提交立法會。香港政府會為現有劣質「劏房」設立登記制度，讓業主能在法定寬限期內進行改建工程。一旦寬限期過後就會展開執法行動，取締不合標單位。

比停車格還小的「家」

香港是世界上房價最高的城市之一，這使得一些弱勢族群被迫生活在比停車格還小的居住空間，不僅空間相當狹窄，更藏有安全隱患。根據港媒「香港01」的資料顯示，目前香港約有11萬戶人家居住在「劏房」，其中兩至三成單位不足8平方米，預估待改善的「劏房」單位佔整體三分之一。

不過，一些居民則對此持懷疑態度。 77歲的黃姓退休人士住在約50平方英呎、沒有窗戶的空間，每個月房租3000港元。他向法新社表示，擔心新標準會導致租金上漲。有香港人在社群媒體X（前推特）上揶揄：「將劏房改個名，就不是劏房？」、「改個名，房東還可能變相加租」。

為貧困社群發聲的團體「香港社區組織協會」則表示，樂見此解決方案，但也希望政府確保弱勢居民不會被迫搬遷。

除了改建居住空間，李家超在施政報告中也提到未來五年（2025-2030）總體公營房屋供應量將達18.9萬戶。香港房屋局局長何永賢指出，將努力增加出租給低收入戶市民的公營房屋供應，希望在2026至2027年將公屋平均輪候時間降至4年半。

施政報告著重經濟民生

本次施政報告是李家超於任內發表的第三份施政報告，主題為「齊改革同發展，惠民生建未來」，關注重點在於經濟民生問題。李家超在報告中引用二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，指出「要充分發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制」。

此外，報告中還公佈了降低部分烈酒進口稅，以促進 「高端食品和飲料消費」，以及投資百億港元於人工智慧和半導體等產業。在解決人力短缺問題上，香港政府也預計會推出新措施，不僅將擴大投資移民計劃，也希望能以新政策吸引更多學生和工人赴港。

（綜合報導）

香港：從3平米房間到太空艙旅館 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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