親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延

美國多所大學學生針對以色列在加薩的軍事行動舉行了大規模抗議活動。一些學生被捕激起憤怒情緒。與此同時，示威者也被指控反猶主義。

（德國之聲中文網）哥倫比亞大學曼哈頓校區中心的大草坪，通常是學生們在陽光下自習或前往晨邊高地社區喝酒前逗留之處。但最近這裡成了抗議者的主要聚集地。由加薩戰爭引發的抗議已從中東蔓延到紐約和全美各所大學。

哥大校長報警「清場」

學生在校園綠地上搭起帳篷，抗議以色列在加薩的軍事行動。哥倫比亞大學校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik）上周四（4月18日）要求紐約市警局（NYPD）前往校園對示威者進行「清場」。身著防暴服的警察逮捕了超過100名學生。

沙菲克周四午後在一封電子郵件中寫道：「我採取了這一非常措施，因為現在的情況非常特殊。」 她表示，做出這一決定時 「深感遺憾」。

哥倫比亞大學也暫停了被捕學生的學籍。但抗議者隨後又再次搭起帳篷。

哥大教授罷課聲援學生

本周一（4月22日），數百名哥倫比亞大學教職員工舉行罷工，聲援抗議的學生並批評學校領導層。校方宣佈周一將進行遠程授課，隨後又表示本學年剩餘時間將採用混合授課模式。

連日來，學生們抗議以色列國防軍（IDF）在加薩發動軍事打擊，回應伊斯蘭激進分子哈馬斯於去年10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，當時有1200人遭到殺害，約240人被劫持為人質。根據哈馬斯控制的加薩衞生部數據，迄今已有超過34000人死亡；國際組織稱加薩面臨災難性狀況，幾乎沒有任何食物、水或藥物可供民眾使用。

親巴勒斯坦的哥大學生團體 「哥倫比亞大學擺脫種族隔離」（Columbia University Apartheid Divest）周一在Instagram發表聲明寫道：「我們要求傾聽我們反對大規模屠殺加薩巴勒斯坦人的聲音。我們的大學是這場暴力的同謀，這就是我們抗議的原因。」

抗議浪潮席捲紐約大學、耶魯大學等校園

最近幾日，親巴勒斯坦的學生抗議活動從哥倫比亞大學蔓延到其他大學。周一，在距離哥大不遠的紐約大學也出現了學生抗議營地，並湧入數百名抗議者。校方要求抗議者離場並聲稱現場秩序混亂後也尋求警方協助，數名學生被捕。

哈佛大學中心區域的草坪「哈佛園」（Harvard Yard）周一不對外開放，帳篷、桌子等物必須事先獲得許可才能被帶入園中。

在康涅狄格州的耶魯大學，警察周一逮捕約45名抗議者，指控他們犯有非法入侵罪。警方表示，在做出稍後出庭承諾後，被捕者已全數獲釋。

在美國各大學校園，抗議者呼籲學校支持加薩停火，並從與以色列有關係的公司撤資。

類似哥倫比亞大學的抗議營地也出現在耶魯大學和紐約大學等學校 圖片來源： Lokman Vural Elibol/Anadolu/picture alliance

反猶主義的指控

與此同時，也有人指控抗議活動是反猶主義。紐約大學領導層表示，他們在學生抗議活動中發現「具恐嚇性的口號和幾起反猶事件」。

哥大校長沙菲克表示，哥倫比亞大學校園最近發生了反猶主義騷擾事件。「我們的分歧在最近幾天才有所增加。這些緊張局勢被一些與哥大無關的人利用和放大，他們為達到自己的目的來到校園。」

組織抗議活動的哥大學生聯盟駁斥了反猶主義的指控，稱是少數人試圖利用他們的活動，其行為令人無法接受。

「我們堅決反對任何形式的仇恨或偏執，並對企圖破壞學生團結的非學生保持警惕。學生中包括巴勒斯坦人、穆斯林、阿拉伯人、猶太人、黑人和親巴勒斯坦的同學和同事，他們代表了我們國家的多樣性。

言論自由的難題：批評以色列和同情加薩處境，在何種情況下會被視為反猶主義？ 圖片來源： Fatih Aktas/AA/picture alliance

美國的以色列政策不受年輕人歡迎

廣泛的抗議活動表明，許多美國年輕人對拜登的以色列政策感到不滿。從歷史上看，美國一直是以色列的親密盟友，在當前的以哈衝突中，華盛頓仍是以色列最堅強的後盾。

以色列軍隊在加薩展開軍事行動時，拜登強調了美國對以色列的堅定支持。但隨著加薩越來越多平民喪生，許多美國自由派人士（尤其是年輕選民）對於稅款被用於資助以色列表示失望。他們希望總統呼籲加薩永久停火，停止對以色列的所有援助。

美國的立場確實對以色列的行動產生了影響。今年春天，以色列的一系列空襲導致數名援助人員喪生後，拜登發出最後通牒，稱如果以色列不解決加薩平民的苦難和援助人員的安全問題，美國將改變其支持政策。聲明發表後，以色列立即宣佈採取措施增加進入加薩的援助數量。

加薩人的困境：從與世隔絕到命懸一線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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