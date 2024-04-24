親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延

親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延2024年4月24日
（德國之聲中文網）哥倫比亞大學曼哈頓校區中心的大草坪，通常是學生們在陽光下自習或前往晨邊高地社區喝酒前逗留之處。但最近這裡成了抗議者的主要聚集地。由加薩戰爭引發的抗議已從中東蔓延到紐約和全美各所大學。
哥大校長報警「清場」
學生在校園綠地上搭起帳篷，抗議以色列在加薩的軍事行動。哥倫比亞大學校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik）上周四（4月18日）要求紐約市警局（NYPD）前往校園對示威者進行「清場」。身著防暴服的警察逮捕了超過100名學生。
沙菲克周四午後在一封電子郵件中寫道：「我採取了這一非常措施，因為現在的情況非常特殊。」 她表示，做出這一決定時 「深感遺憾」。
哥倫比亞大學也暫停了被捕學生的學籍。但抗議者隨後又再次搭起帳篷。
哥大教授罷課聲援學生
本周一（4月22日），數百名哥倫比亞大學教職員工舉行罷工，聲援抗議的學生並批評學校領導層。校方宣佈周一將進行遠程授課，隨後又表示本學年剩餘時間將採用混合授課模式。
連日來，學生們抗議以色列國防軍（IDF）在加薩發動軍事打擊，回應伊斯蘭激進分子哈馬斯於去年10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，當時有1200人遭到殺害，約240人被劫持為人質。根據哈馬斯控制的加薩衞生部數據，迄今已有超過34000人死亡；國際組織稱加薩面臨災難性狀況，幾乎沒有任何食物、水或藥物可供民眾使用。
親巴勒斯坦的哥大學生團體 「哥倫比亞大學擺脫種族隔離」（Columbia University Apartheid Divest）周一在Instagram發表聲明寫道：「我們要求傾聽我們反對大規模屠殺加薩巴勒斯坦人的聲音。我們的大學是這場暴力的同謀，這就是我們抗議的原因。」
抗議浪潮席捲紐約大學、耶魯大學等校園
最近幾日，親巴勒斯坦的學生抗議活動從哥倫比亞大學蔓延到其他大學。周一，在距離哥大不遠的紐約大學也出現了學生抗議營地，並湧入數百名抗議者。校方要求抗議者離場並聲稱現場秩序混亂後也尋求警方協助，數名學生被捕。
哈佛大學中心區域的草坪「哈佛園」（Harvard Yard）周一不對外開放，帳篷、桌子等物必須事先獲得許可才能被帶入園中。
在康涅狄格州的耶魯大學，警察周一逮捕約45名抗議者，指控他們犯有非法入侵罪。警方表示，在做出稍後出庭承諾後，被捕者已全數獲釋。
在美國各大學校園，抗議者呼籲學校支持加薩停火，並從與以色列有關係的公司撤資。
反猶主義的指控
與此同時，也有人指控抗議活動是反猶主義。紐約大學領導層表示，他們在學生抗議活動中發現「具恐嚇性的口號和幾起反猶事件」。
哥大校長沙菲克表示，哥倫比亞大學校園最近發生了反猶主義騷擾事件。「我們的分歧在最近幾天才有所增加。這些緊張局勢被一些與哥大無關的人利用和放大，他們為達到自己的目的來到校園。」
組織抗議活動的哥大學生聯盟駁斥了反猶主義的指控，稱是少數人試圖利用他們的活動，其行為令人無法接受。
「我們堅決反對任何形式的仇恨或偏執，並對企圖破壞學生團結的非學生保持警惕。學生中包括巴勒斯坦人、穆斯林、阿拉伯人、猶太人、黑人和親巴勒斯坦的同學和同事，他們代表了我們國家的多樣性。
美國的以色列政策不受年輕人歡迎
廣泛的抗議活動表明，許多美國年輕人對拜登的以色列政策感到不滿。從歷史上看，美國一直是以色列的親密盟友，在當前的以哈衝突中，華盛頓仍是以色列最堅強的後盾。
以色列軍隊在加薩展開軍事行動時，拜登強調了美國對以色列的堅定支持。但隨著加薩越來越多平民喪生，許多美國自由派人士（尤其是年輕選民）對於稅款被用於資助以色列表示失望。他們希望總統呼籲加薩永久停火，停止對以色列的所有援助。
美國的立場確實對以色列的行動產生了影響。今年春天，以色列的一系列空襲導致數名援助人員喪生後，拜登發出最後通牒，稱如果以色列不解決加薩平民的苦難和援助人員的安全問題，美國將改變其支持政策。聲明發表後，以色列立即宣佈採取措施增加進入加薩的援助數量。
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