親中疏印：馬爾地夫全部印度駐軍撤離

周五（5月10日），印度從馬爾地夫撤走最後的駐軍，從而按期完成撤軍。

（德國之聲中文網）親中的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年勝選，他選戰中的承諾是與印度的關係降級。此後，他領導這一具有戰略地位的群島國家轉向北京。

掌權後，穆伊祖要求協助該國進行海事巡邏的印度士兵撤離。

印度和馬爾地夫官員稱，在周二前，已有51名印度士兵撤離。

法新社引述一名匿名的馬爾地夫外交部官員稱，周五，第三批、也是最後一批27名印度士兵撤離。這名官員補充說，沒有舉行印度撤軍的公開儀式。

印度士兵過去駕駛三架新德里贈與馬爾地夫的偵察機，在馬爾地夫廣闊的海事邊界進行巡邏。

印度外交部發言人周四表示，撤離的士兵將由文職的"技術人員"取代。

印、馬外長發出和解聲調

駐軍爭議以及馬爾地夫轉向北京的背景下，印度和馬爾地夫外長在撤軍期限前一天在新德里會晤，仍發出和解聲調。

馬爾地夫外長扎米爾（Moosa Zameer）表示，此行標誌著新的合作，象徵著持久的友誼和共同目標。

印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）表示，兩國均有意願就如何最好地推動關係前進達成共識。

馬、中此前簽署軍事援助協議

位於赤道附近的小國馬爾地夫由1192個面積很小的珊瑚島組成，綿延800公里。不過，其戰略位置跨越東西向國際航運路線。

印度對中國在印度洋以及對馬爾地夫、斯里蘭卡的影響力增加頗為警覺。

穆伊祖政府與北京簽署了多項協議，以推動雙邊和經濟關係，同時疏遠了視馬爾地夫為自身影響力範圍內的印度。

今年3月，印度駐軍開始撤離之際，馬爾地夫與中國了簽署一項軍事援助合作協議。

馬爾地夫國防部稱，相關協議旨在加強雙邊關係，稱中國將在協議下為馬爾地夫人員提供培訓。

（法新社）

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