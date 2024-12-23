襲擊德國聖誕市場的塔勒布‧A究竟何人？

沙烏地裔醫生塔勒布‧A因涉嫌馬格德堡聖誕市場襲擊事件受到廣泛關注。其複雜背景及與德國多部門糾紛的歷史提出了一個最大的問題：這場5死200傷的悲劇，原本是否可以避免？

（德國之聲中文網）2024年12月20日，馬格德堡聖誕市場發生一起嚴重襲擊事件，造成5人死亡、200多人受傷。幾天過去後，嫌疑人塔勒布‧A（Taleb A.）這位50歲的沙烏地裔醫生，其複雜的個人背景逐步浮出水面。

塔勒布‧A早在2006年就抵達德國，並於2016年以政治迫害為由獲得難民身份。然而，他與德國社會和政府機構的關係一直頗為緊張。德國之聲從他个人在社群網站上的表態發現，退出伊斯蘭教的塔勒布‧A認為德國社會正在大舉支持並推進伊斯蘭教的發展，並想要迫害像他這樣的已經退出的人群。在過去的幾年中，他一直嘗試向德國有關部門反映他眼中的問題。包括在德國的相關援助組織成員對退出伊斯蘭教群體的「迫害」和「騷擾」，他所指的「騷擾」，包括性騷擾。

德國之聲從塔勒布‧A個人X帳號目前的置頂貼文中瞭解到，他在過去大約5年的時間裡一直關注三位脫離伊斯蘭教女性在德國的命運，並聲稱這些女性在德國寄居的住所中多次受到了各種程度的性騷擾。塔勒布‧A在自己的社媒帳號上公佈了多個據稱來自當事人的表態，同時也公示了他從2019年以來以聲援者的身份與德國警方和司法部門的各種通信往來細節。置頂貼文的發布日期為2024年8月13日，目前無法證實貼文相關內容都是由塔勒布‧A本人發布。

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案發前和德國之聲的聯繫

塔勒布‧A曾與德國之聲（DW）有過聯繫。這位50岁的沙烏地阿拉伯裔醫生於2021年3月通過当时的社群網站平台推特聯繫了德國之聲。他指控称，沙烏地阿拉伯政府及居住在德國的沙烏地人對他進行了監視。他還指責德國當局對他的情況置之不理，不採取任何行動。在2023年10月的一條訊息中，他寫道：「他們甚至拒絕啟動任何調查！理由是不涉及公共利益……讓一名沙烏地難民面對恐嚇、監視和迫害，卻連一小時的調查都不願進行，至少警方應該形成一個初步印象。」 然而，德國之聲無法獨立核實他的許多說法。最終，在2024年11月和12月，他主動提議參加德國之聲的節目，並公開提供證據。但在此之後，雙方的聯繫便中斷了。

對於德國警方來說，塔勒布‧A也完全不是一個陌生的人物。2013年，他因威脅要實施「國際矚目的行動」而被羅斯托克法院判處罰款90日薪，隨後又多次因恐嚇行為受到警方關注。

襲擊過後，德國馬格德堡市民在聖誕市場為死難者點起了蠟燭 圖片來源： Michael Probst/AP/picture alliance

曾威脅採取「讓人永遠記住的行動」

根據梅克倫堡-前波莫瑞州內政部長佩格爾（Christian Pegel）的介紹，塔勒布‧A在2014年的一次糾紛中，再次威脅要採取「讓人永遠記住的行動」，並提到可能購買槍枝對法院人員實施報復。這些威脅行為促使警方對其住所進行了搜查，但未發現任何明確的襲擊計劃證據。

據德國電視二台（ZDF）報導，2023年，沙烏地阿拉伯通過國際刑警向德國發出警告，稱塔勒布‧A可能構成威脅，並請求引渡。然而，德國方面並未對此做出積極回應。沙烏地方面表示，該嫌疑人來自該國東部什葉派少數民族聚居地，並長期聲稱受到歧視。

法新社周一（12月23日）從沙烏地政府圈獲悉，沙烏地方面確實提出過引渡請求。沙烏地警告當時稱，此人可能「具有危險性」。消息人士表示，沙烏地方面已經「多次」向德國聯邦政府發出關於該男子的警告。

「谷歌醫生」

2016年起，塔勒布‧A在薩克森-安哈爾特州的一家精神病院工作，負責治療患有精神疾病的罪犯。然而，他的專業能力屢遭質疑。同事向德廣聯旗下的媒体透露，他經常依賴網路搜索進行診斷，被譏諷為「谷歌醫生」。

作為一名活動家，塔勒布‧A自稱是「歷史上最激進的伊斯兰批评者」。他在社群網站上的關注者超過4萬。他不僅批評沙烏地政權，還公開指責德國的移民政策。然而，自2023年以來，他的言論逐漸變得極端，甚至暗示自己將採取激烈行動來追求「正義」。

德國聯邦刑警局局長蒙希（Holger Münch）在事件後表示，塔勒布‧A的行為模式與典型的恐怖主義不同。他雖然實施了類似恐怖襲擊的行動，但動機卻難以歸類。這種模糊的動機使得執法部門在早期難以有效干預。

德新社在相關報導中指出，沙烏地方面透露，他們曾多次要求引渡塔勒布‧A，並提供了其可能危險的詳細訊息。然而，德國政府並未採取行動。這一事實在襲擊事件發生後，引發了外界對德國應對極端威脅能力的質疑。

聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser 中）承諾，將對此案「翻開每一塊石頭」進行全面調查 圖片來源： /AP Photo/picture alliance

未被重視的種種線索

據德國電視二台（ZDF）報導，2023年，聯邦移民與難民事務局（BAMF）也收到了關於塔勒布‧A的警告訊息，並將提供線索的人引導至相關執法部門。然而，這些訊息似乎並未得到充分重視。

襲擊發生前10天，美國反伊斯蘭組織「RAIR」發布了一段長達45分鐘的採訪，採訪中，塔勒布‧A指責德國政府「系統性地破壞沙烏地叛教者的生活」，並稱德國警察進行了「秘密行動」。

德新社報導稱，2024年5月，塔勒布‧A的X帳號發了一條推文寫道：「我很認真的期待將在今年死去……我將不惜代價實現正義。」12月20日的襲擊事件发生後，塔勒布‧A的社群網站賬戶上出現了疑似與襲擊相关的发文。這也增加了他在社群網站X上的發文是否來自於他本人的疑惑。

襲擊發生時，塔勒布‧A駕駛車輛高速衝入人群。此後，他被警方當場逮捕，並面臨五項謀殺指控和多項未遂謀殺罪名。

德國警方目前正審查沙烏地提供的訊息是否被有效利用。聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）承諾，將對此案「翻開每一塊石頭」進行全面調查，並檢查政府和執法機構是否存在失職行為。

（德新社，德廣聯，德國電視二台）

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