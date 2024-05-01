被「趕出」實驗室的中國病毒學家回歸崗位

2020年最早發布新冠病毒基因序列、為全球抗疫做出貢獻的中國病毒學家張永振被從實驗室「驅逐」的消息在網路上引發關注。周三他的團隊得以重回工作崗位。

（德國之聲中文網）英國《衛報》周二（4月30日）報導，實驗室設在上海公共衞生臨床中心的張永振周一在網上發帖稱，他和他的團隊突然接到了通知不得進入他們的實驗室，保安在上周末不允許他進入實驗室。據美聯社報導，這個發表在微博上的帖子後來被刪除。

張永振稱自己自周日起一直坐在實驗室外面，他的微博帳號發布了他在研究所門外地上露宿的照片。

5月1日凌晨，張永振發微博表示，「經上級相關部門協調，現初步同意先恢復我們實驗室的正常科研活動，目前團隊成員暫時可以自由進出實驗室。」

他還表示，將「與公衛中心就實驗室未來搬遷方案、過渡期學生正常生活和科研工作的保障、團隊與中心兩項科研合作協議中未完成的部分，以及我個人的人事關係等尚未落實的相關問題，進一步溝通協商解決」。

從張永振近日的微博發文看，他與上海公共衞生中心之間，就研究項目以及實驗場地使用的協議發生了糾紛。

據中國媒體報導，上海公衛中心方面稱，醫院部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工，並稱為張永振團隊提供了另外的辦公及實驗場所。

但張永振團隊表示，於2024年4月25日突然得到通知，要求研究團隊兩日內搬離實驗室，令該團隊措手不及。報導稱這一團隊的在研項目包括新冠病毒等多個生物安全項目，倉促搬離恐有未知風險。而且新實驗室也不符合團隊要求的安全標準。

張永振團隊在2020年1月對新冠病毒進行了基因測序，並在未經官方授權的情況下率先發表了病毒基因組序列。隨後他的實驗室被衞生部門暫時關閉。

張永振團隊及時發布的新冠病毒基因序列，為包括研發測試藥劑以及疫苗在內的全球抗疫提供了關鍵資訊。同年12月張永振入選《自然》雜誌（Nature）年度十大最有影響的人物。

美聯社報導稱，此後張永振遭遇一系列挫折和打壓，他被禁止與一些前研究夥伴合作，並被解除了在中國疾病預防控制中心的職務。

報導認為，儘管如此，張永振還是得到政府中一些人的支持。 雖然張最初披露此次實驗室「驅逐」事件的帖子被刪除，但此後他靜坐抗議的圖片和貼文在微博上仍可以看到，有關後續情況也被中國媒體廣泛報導，這表明對如何處理張及其團隊，官方內部存在分歧。

（綜合報導）

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