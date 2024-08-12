"蘿卜快跑"了，網約車計程車還能跑起來？

毫無疑問，無人駕駛將改變中國人的出行方式，中國各大城市給自動駕駛技術廣開綠燈更是加速這一新時代的到來。然而對於千千萬網約車計程車司機來說，被蘿卜快跑等無人駕駛計程車搶走的很可能就是他們最後的謀生渠道。

（德國之聲中文網）劉毅（音譯）是中國700萬網約車司機中的一員，這位36歲的武漢市民今年才開始幹起了兼職開車的行當。當他站在車旁，眼瞅著周圍鄰居們呼叫的是無人駕駛計程車時，便預感到網約車行業要亮起冥燈。

"每個人都會餓肚子"，他談到武漢司機與百度推出的"蘿卜快跑"無人駕駛計程車搶客源時說到。對此，中國工信部拒絕置評。

中國是全球最大的無人駕駛試驗場

據公開資料顯示，已經有至少19座城市允許科技公司在道路上測試無人駕駛出租和無人駕駛公車。首都北京市在6月份宣佈會在指定區域內開放測試，而廣州市也在本月表示將開放全市道路進行試驗。

另外，已有7座城市已經批准了至少5家行業翹楚可進行無安全員的自動駕駛測試，包括蘿卜快跑（Apollo Go）、小馬智行（Pony.ai）、文遠知行（WeRide）、安途（AutoX）和上汽集團（SAIC Motor）。

蘿卜快跑在今年5月份表示，計劃在今年年底前在武漢部署1,000輛自動駕駛計程車。

與豐田汽車成立合資公司的小馬智行（Pony.ai），目前營運著300輛自動駕駛計程車，並計劃到2026年再增加1,000輛。其副總裁表示，自動駕駛計程車可能需要五年才能實現可持續盈利，屆時將推動大規模商業擴展。

文遠知行（WeRide）以其自動駕駛計程車、貨車、公車和街道清掃車聞名。由電商巨頭阿裡巴巴集团支持的安途（AutoX）在北京和上海等多個城市試營運。上汽集團自2021年底開始營運無人駕駛計程車。

無人駕駛技術 中美爭霸新賽場 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

搶飯碗的"苕蘿卜"，誰來為底層人士失業埋單？

官方數據顯示，中國網約車平台註册司機超過700萬，而兩年前這一數字為440萬。

實然，經濟增速放緩的大環境下，網約車行業吸引了大批人入行，有為了生計餬口也有為賺外快貼補家用。不過經濟學家和行業專家表示，隨著人工智慧愈发普及，無人駕駛計程車亮相，網約車以及計程車司機或成為全球首批被失業的人群。

在武漢，劉毅（音譯）和其他網約車司機給蘿卜快跑等自動駕駛計程車起來了個外號，叫"苕蘿卜"。"苕"在武漢話裡有蠢、笨、憨的意思。這是因為蘿卜快跑目前還談不上完美，容易導致交通堵塞。

對於現年63歲的武漢司機王國強（音譯）來說，這些"苕蘿卜"顯然是來和他搶飯碗的。"網約車是最底層的工作，"他說，"如果整個行業扼殺了，我們還能幹什麼？"

百度拒絕對司機的擔憂發表評論。

對於該服務盈利能力的問題，百度自動駕駛業務部總經理陳卓在5月份舉辦的一場發布會上表示，蘿卜快跑將成為全球首個，實現商業化盈利的自動駕駛出行服務平台。

有經濟學家表示，鑑於近幾年中國人口負增長，長遠來看，推進無人化自動化可能對中國更有利。

曾有一些中國公司試圖在美國測試無人駕駛技術，但據知情人士透露，白宮計劃提議禁止搭載中國開發的軟體系統的車輛在美國道路上行駛。

（據路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。