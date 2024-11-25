蘋果CEO庫克再度訪華 強調中國市場重要性

蘋果CEO庫克今年第三度訪問中國，並現身第二屆中國鏈博會。庫克再次強調了對中國合作夥伴的重視。此外，庫克也出席了李強與中外企業高管的閉門會議，會議內容涵蓋供應鏈及貿易問題。

（德國之聲中文網）美國蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）周一（11月25日）現身北京，出席中國貿促會主辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）。 這是庫克今年第三次訪華，也是首次出席鏈博會。

庫克在被問及如何評價蘋果在中國的合作夥伴時說道：「我非常重視他們，沒有這些中國的合作夥伴，我們就無法取得今天的成就。」

有報導稱，蘋果在博覽會上的展覽牌上寫道：「Apple的200家主要供應商中，有超過80%在中國生產。」

今年3月，庫克現身上海新開的門市，引發數百名中國民眾到現場「朝聖」。當時庫克在接受中國媒體採訪時說，對於蘋果的供應鏈來說，「沒有比中國更為重要的地方」。

上月底，庫克在訪問北京時承諾繼續在中國投資，並再次強調中國市場的重要性。當時庫克與中國商務部部長王文濤會面，雙方就蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流。

今年3月，庫克現身上海新蘋果門市 圖片來源： cnsphoto via REUTERS

庫克出席李強與中外企業高管閉門會議

中國美國商會在社群網站上发文稱，中國國務院總理李強周一與商會會長會長何邁可（Michael Hart）及部份中外資企業負責人會面。貼文圖片顯示，庫克也出席了此次活動。

彭博社也引述知情人士報導，庫克及20多名企業領袖周一與中國總理李強展開會談。根據彭博社看到的嘉賓名單，與會者包括力拓集團、康寧公司、正大集團高管，包括聯想集團、中國工商銀行負責人在內的中國企業領導人也將參加會談，討論重點是供應鏈和貿易問題。

報導指出，這是自川普赢得連任以來，外國企業與北京高級官員的首次高層會議；全球企業都正在為川普威脅對中國商品加徵60%關稅做應對準備。若中美貿易中斷將使蘋果首當其沖。蘋果的大部分iphone是由富士康在中國生產組裝，而中國是僅次於美國的第二大市場。

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蘋果在華銷售下滑

上周，市場研究公司Counterpoint Research發布報告稱，今年雙十一購物節期間，蘋果iPhone在中國的銷量同比下降了兩位數百分比，因為其面臨著來自「異常多的」競爭對手的壓力，多家手機廠商趕在雙十一前發布了新手機。

Counterpoint指出，「為了從一年中最大的購物活動之一中獲益，除了華為外，主要的中國製造商紛紛在此次購物節推出了他們的全新旗艦機型。」去年，只有小米在此期間推出新機型。

此外，Counterpoint指出，由於中國經濟疲軟，整體智慧型手機销量也有所下降，降幅達9%。不過，蘋果在中國市場的主要競爭對手華為卻逆勢而上。借助「Pura 70」和「Mate 60」機型的降價促銷，華為的銷量增長了7%。

長期以來，華為一直在中國這一重要市場上追趕蘋果的市場份額。不過，Counterpoint專家強調，儘管如此，蘋果的AI改善旗艦機型「iPhone 16 Pro」和「16 Pro Max」仍然是今年雙十一購物節期間最暢銷的手機。

（綜合報導）

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