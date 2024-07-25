《蘋果日報》創辦人黎智英11月將首次出庭應辯

周四香港法庭宣佈，針對黎智英的「串謀勾結外國勢力」等三項國安罪名全部表面證據成立。一名法官表示，黎智英本人則將在十一月就各項控罪做出法庭陳述。

（德國之聲中文網）周四，香港法官杜麗冰（Esther Toh）表示，黎智英將在今年十一月首次對他的各項控罪做出法庭陳述，法庭問訊過程可能會持續數周。現年76歲的香港企業家大亨及民運活躍人士黎智英被控「煽動」及「串謀勾結外國勢力」等多項罪名。

黎智英目前處於被關押狀態。今年一月，相關的法庭審理程序開始後，黎智英對所有指控均不認罪。黎智英的律師黎智英的律師彭耀鴻(Robert Pang)表示，他的當事人已經決定將出庭答辯。

現年76歲的黎智英目前仍處於監禁狀態。（資料圖） 圖片來源： Louise Delmotte/AP/picture alliance

香港民主運動期間，黎智英是知名度最高的活動人士之一。在當局的嚴厲打擊之下，香港民運現在已陷入事實上的停滯狀態。一旦控罪成立，擁有英國國籍的黎智英將面臨終身監禁。作為《蘋果日報》的創辦者，黎智英過去一段時間裡已經多次被判處監禁，最近一次判決是在2022年12月。

針對黎智英的司法審理，普遍被視為反映香港民主生態的重要指標。接下來的法庭審理中，各項控罪都圍繞黎智英旗下《蘋果日報》所發表的內容。控罪依據則是香港民運被鎮壓之後，北京2020年在香港頒布的所謂港版國安法，該項法律在西方世界受到嚴厲批評。

（法新社）

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