蘇州日本人遇襲案：仇日情緒升溫 官方整治

蘇州日本人學校校車的持刀襲人事件造成一名中國女子胡友平死亡，該起事件在中國社群平台上引發熱議，不僅仇日情緒升溫，還有人主張成立「當代義和團」。如今抖音等社群平台皆公告將整治。

（德國之聲中文網）上週一（6月24日）下午，中國蘇州高新區發生一起持刀傷人事件，造成1死2傷，引發輿論熱議。中國社群平台上隨之出現大量反日仇恨言論，嚴重程度讓抖音、網易等平台公開譴責，宣佈出手整治。

該案中的死者胡友平為蘇州日本人學校校車的隨車人員，事發當下為了拉開攻擊者而受重傷，最終於26日宣告不治。蘇州市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號；日本駐華大使館也在28日為胡友平降半旗致哀。

儘管許多輿論對胡友平見義勇為的行動表達敬意，但中國社群平台上仍有不少極端批評聲浪。

中國入口網站網易29日發佈公告指，有個別用戶藉近期發生的事件煽動「極端民族主義情緒」，例如宣揚「抗日鋤奸」，鼓噪成立「當代義和團」；散佈質疑蘇州救人犧牲的校車隨車人員「是日本特務」等詆毀言論；炮製「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端民粹主義言論。

網易稱，該平台已展開專項巡查，對宣揚群體仇恨、挑動民族情緒的極端言論用戶進行處置，「平台對該事件中各類極端有害言論及問題帳號進行了禁言或封禁的處置」。

除了網易，騰訊、抖音、微博、百度等平台也都對相關言論表達譴責。抖音官方帳號「抖音黑板報」30日發文稱，相關言論「破壞了風清氣正、平和友善的平台氛圍」，甚至宣揚極端情緒、為不法行為「喝采」，因此該平台宣佈關閉多個嚴重違規帳號，並且將加大排查處置力度。

騰訊則表示，已處理相關違規內容836件。

除了中國社群平台出手打擊，中國官媒《人民日報》上週五也發表評論指，不會接受個別人士炒作「仇外情緒」、發表仇恨言論的行為，稱此為中國主流社會不能接受的。

日本駐北京大使館（資料照） 圖片來源： Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

中國各界反應

官方大動作回應引發中國網友討論，不少人對此表達贊同，亦有人質疑日本外務省介入，稱各平台此舉「說明外務省經費到位了」，「看得出來日本對我國的滲透有多深」，「抗日有罪？這還是在中國嗎？」

也有部分觀察指出，中國官方似乎淡化了此案的涉日背景。中國外交部25日的記者會上，發言人毛寧稱此事為「偶發事件」；中國官媒新華社有關胡友平離世的報導，也隻字不提此案涉及日本學校校車，亦未提及胡友平是日本學校校車引導員的身份。

前《環球時報》總編輯胡錫進30日在微博發文稱，「各大商業互聯網平台同時出手處置『煽動中日對立，挑動極端民族主義情緒』的網路言論，無疑反映了中國官方的意志……我們所有人都要清楚讀懂這個強烈訊號，對此感到不舒服的人則需做出必要的認知和情感調整，與中國社會的主流立場和態度進一步融為一體」。

中國專欄作家梅新育指：「我們牢記歷史不是為了排斥與日本相關的一切，而是要激勵自己奮發圖強。 」他也呼籲中國政府「最好也適度表個態」，透過權威官媒發文的形式，「打擊動輒上綱上線張大其辭的『煽動中日對立、挑動極端民族主義情緒』有害訊息……打擊干擾正常中日經貿和文化交流的極端言行，但不要走到另一個極端，不要剝奪中國國民正常的言論自由。」

在微博上擁有94.5萬粉絲的互聯網科技博主趙無憂則稱：「以前，我以為聲稱中國必須獨霸亞洲統治地球才算極端民族主義；現在，我知道只要提及日本侵華歷史就會被判為極端民族主義。」

與此同時，近日在菲律賓及紐西蘭分別發生中國企業人員遭殺害與中國留學生遇襲事件。有中國網友在微博上發文表示「不敢置評」，「怕被扣上煽動中日對立挑動極端民族主義的大帽子」。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。