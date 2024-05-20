薩爾蘭遭遇世紀洪災
暴雨給位於德國西南部的薩爾蘭州造成了嚴重洪災，目前，降水量雖然有所減少，但當地情況依然嚴峻。德國總理肖爾茨也趕赴當地視察災情。
形勢嚴峻
暴雨天氣過後，薩爾蘭州長雷林格（Anke Rehlinger）表示：「過去36個小時以來，薩爾蘭一直處於緊急狀態。」 雷林格同聯邦總理肖爾茨一道，實地視察了災區情況後表示：「這是薩爾蘭過去三十年以來最嚴重的洪災。」
當務之急是排水
暴雨天氣令薩爾蘭各處都出現了道路被沖、房屋進水的情況，一些地方還發生了土石流。設在州府薩爾布呂肯的應急中心，正在指揮和協調三千多名警員和救援人員的救災工作。薩爾蘭州環境和勞動保護署表示，如此嚴重的洪災，通常20至50年才會發生一次。
土石流
小鎮布裡斯卡斯特爾（Blieskastel）發生的土石流，將一個汽車修配廠淹沒在泥沙之中。整個薩爾蘭州境內，多處發生土石流和決堤的情況，造成嚴重損失。洪水沖垮了部分鐵軌，倒塌的樹木則令道路交通全面癱瘓。一些地區供電已經中斷。
勇敢的救援者
填充沙袋、疏散災民、抽排被淹的地下室：沒有消防隊員、警員和技術救援署的艱苦努力，災區的情況將難以想像。聯邦內政部長費澤在社媒平台X上發文，對救援人員表示感謝：「所有救援人員為挽救生命而付出了不懈努力，我在此表示由衷的敬意和感激。」
水位開始回落
不到24小時的時間內，降雨量竟高達一百多升，洪水沖毀了街道和村莊。技術救援署表示，目前在薩爾蘭和萊法州參與救援人員已有數千人。據稱，本周開始，降雨將逐漸趨緩，氣象部門也已解除了全部惡劣天氣警報。
被困的消防車
這是一輛被困在州府薩爾布呂肯的一輛消防車。儘管天氣出現好轉跡象，但救援人員仍在全力救災。仍有大量人口需要疏散，很多被淹房屋需要採取抽排積水措施。唯一令人欣慰的是，截至目前，洪災只造成了財產損失，沒有人喪生。
橡皮艇成了唯一交通工具
技術救援署主要負責疏散民眾、抽排房屋積水、清理淤泥，而數以千計的警員則提供協助。在州府薩爾布呂肯的此次救援行動中，橡皮艇成了唯一可行的交通工具。
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