填充沙袋、疏散災民、抽排被淹的地下室：沒有消防隊員、警員和技術救援署的艱苦努力，災區的情況將難以想像。聯邦內政部長費澤在社媒平台X上發文，對救援人員表示感謝：「所有救援人員為挽救生命而付出了不懈努力，我在此表示由衷的敬意和感激。」