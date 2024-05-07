蕭美琴強調台灣韌性 中批美官員「打台灣牌」

台灣準副總統蕭美琴6日表示，台灣身處外交孤立等不利處境，仍積極打造自身「韌性」，值得獲得國際支持。同一天，中國外交部批評了美國國務院官員涉台言論，要求美國停止「衝撞中方在台灣問題上的底線紅線」。

（德國之聲中文網）民進黨籍的台灣副總統當選人蕭美琴週一（5月6日）在台北出席台灣智庫亞太堅韌研究基金會（CAPRI）的論壇，以「領航亞太，台灣準備好了嗎」為題，用英語發表近20分鐘的閉幕演說。蕭美琴首先感謝美國等國際盟友對台灣的支持，接著多次強調「韌性」。她說：「身為台灣人，重要的是先要投資打造自身的力量。」

「透過我們自己努力建立一個具有韌性的台灣，我們必須有自信，台灣值得激發國際的支持，而且台灣的成功對世界也很重要。」蕭美琴進一步主張，台灣不只能發揮「協助」的作用，更可以扮演「領導」的角色。

蕭美琴提及台灣面臨的外部壓力，例如網路攻擊、假訊息、政治介入的企圖，還有軍機幾乎每日都到台灣附近活動，「這都是為了脅迫、削弱社會大眾捍衛自由民主生活方式的意願」。演說尾聲，蕭美琴總結道，台灣雖置身於「一個巨大鄰國的陰影下」，仍以「經受過逆境考驗的韌性」為基礎，建立出「台灣模式」。

上述言論雖未直接提及中國，但顯然意指中國軍機頻繁跨越台海中線；民進黨政府也指控中國對台灣進行「資訊戰」和「經濟脅迫」，並將中方這類舉動稱為「灰色地帶」戰略，意在心理上製造恐慌、分化台灣民眾。

蕭美琴與台灣現任副總統賴清德今年1月贏得台灣大選，將於5月20日上任。中國政府批評賴蕭兩人是「雙毒（獨）組合」，稱他們是「害台配」。

蕭美琴擔任過台灣駐美大使，曾多次被中國點名為「台獨頑固分子」，對此她曾回應，中國此舉無法扼殺台灣人民的聲音。賴清德則曾自稱「務實的台獨工作者」，並主張台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有再宣佈獨立的必要。

台灣現任副總統賴清德與前駐美代表蕭美琴的組合，在今年1月13日贏得台灣大選。（資料照） 圖片來源： Ichito Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

中國再批美國「打台灣牌」

在6日的論壇活動上，川普時期的美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使吉爾默（James Gilmore）也在現場。據路透社報導，吉爾默曾於週六（4日）表示，他認為川普若再度當選美國總統，仍然會支持台灣。

中國多次批評美國對台支持。中國外交部發言人林劍6日回應美國國務院亞太副助卿藍墨克（Mark Lambert）的涉台言論，稱「美方打『台灣牌』必然撞到南牆，支持『台獨』必將引火上身」。

藍墨克此前在美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）的活動上，批評中國「錯誤詮釋」聯合國大會2758號決議、把它跟中國的「一中原則」做不當的連結。

對此，中國反批這是「歪曲事實」，已向美方提出嚴正交涉。林劍進一步重申中國的立場，稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，要求美國「停止以任何方式衝撞中方在台灣問題上的底線紅線」。

（綜合報導）

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