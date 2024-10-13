蔡英文訪歐：台灣站在威權國家威脅最前線

台灣前總統蔡英文卸任後首次訪問歐洲，首先到捷克布拉格，在「公元2000論壇」發表演說，提及中國對台灣民主的威脅。她此行還預計赴歐盟總部；另據《衛報》報導，為避免激怒中國，英國要求推遲蔡英文造訪計劃。

（德國之聲中文網）周一（10月14日），在中國發動環台軍演同一天，台灣前總統蔡英文到布拉格出席捷克「公元2000論壇」，發表演說。蔡英文表示，雖然中國對台灣的威脅有增無減，但台灣與民主世界夥伴站在一起，以民主價值為榮。

「威權政體越來越有自信，試圖把自身統治方式輸出到其他國家……台灣就站在這一切威脅的最前線。」蔡英文說，面對中國，台灣與理念相近的盟友合作，共同抵抗脅迫，而且「在每個關鍵時刻，台灣的公民社會都自發挺身而出，捍衛台灣得來不易的民主」。

她還表示：「台灣人民一次又一次展現，民主代表著『我們是誰』，不容妥協，是我們堅定不移的自我認同一部分。捍衛『我們是誰』，需要勇氣與堅持；但身為台灣人，這是我們的信念。」

論壇現場，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）也有出席，與蔡英文有短暫談話。據路透社報導，帕維爾並未計劃與蔡英文舉行正式會談；不過，蔡英文周一的行程包含跟捷克國會參眾兩院議長會面。

強調與民主陣營攜手合作

自今年5月卸任後，蔡英文曾表示她將扮演「不同的角色」，繼續推廣台灣民主。她此行於12日晚間啟程前往歐洲，展開為期8日的訪問，這是她卸任後首次訪歐，預計行程包含造訪比利時布魯塞爾的歐盟總部，並拜會歐洲議會議員，這是台灣卸任總統首例。

蔡英文周六（12日）在臉書上寫道，她已啟程前往捷克等歐洲國家，「向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。」她也表示，將會結合在國際上理念相近夥伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。

周日（13日），蔡英文在社媒平台X上發布了兩張她抵達捷克訪問照片並寫道：「今天，我抵達歐洲探訪台灣的朋友並強化我們與民主國家的關係。我很高興第一站就來到我們最堅定的歐洲合作夥伴之一捷克。」

對於蔡英文訪歐之旅，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾批評，稱民進黨「打著各種幌子進行台獨分裂活動，欺騙國際社會」，呼籲有關國家恪守「一個中國」原則，「慎重處理台灣問題」。

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英媒：英國要求推遲蔡英文訪問

據英國《衛報》報導，由於英國外相戴維‧拉米（David Lammy）下周將訪華參與高層會議，為避免激怒中國，英國外交部要求推遲蔡英文的訪英計劃。

報導稱，英國-台灣跨黨派議會小組（APPG）曾商談本月在議會接待蔡英文。但三位消息人士告訴《衛報》，在外交部表示這可能會破壞拉米即將展開的中國之行後，訪問計劃被推遲。

《衛報》指出，這一消息讓工黨新政府相當尷尬。新政府在保守黨執政期間與北京關係惡化後，一直致力於改善雙方關係，

報導稱，蔡英文的訪問計劃已被推遲至春天。儘管議會無需政府允許即可組織此次訪問，但APPG希望英國政府能為此行提供便利，包括提供安全保障。

台灣媒體引述蔡英文辦公室回應，將基於整體的規劃，安排出訪，相關的行程規劃都會在適當時間對外說明。

台灣前總統蔡英文卸任後首次出訪歐洲（圖為2024年5月20日蔡英文揮別總統府） 圖片來源： Taipei News Photographer Association/AFP

（綜合報導）

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