蔡英文訪問歐洲 英媒稱倫敦之行被推遲

(德國之聲中文網)台灣前總統蔡英文10月12日晚間啟程前往歐洲，展開為期8日的訪問。這是蔡英文卸任後首次訪問歐洲。

蔡英文周六（10月13日）在其臉書上寫道，她已啟程前往捷克等歐洲國家，"向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。" 她也表示，將會結合在國際上理念相近夥伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。

周日，蔡英文在社媒平台X上發布了兩張她抵達捷克訪問照片並寫道："今天，我抵達歐洲探訪台灣的朋友並強化我們與民主國家的關係。我很高興第一站就來到我們最堅定的歐洲合作夥伴之一捷克。"

台灣公視新聞報導，蔡英文周一將出席捷克"公元2000論壇"併發表演說分享台灣民主經驗，屆時捷克總統帕維爾（Petr Pavel）及美國前眾議院議長佩洛西都將與會；訪歐期間也規劃前往布魯塞爾歐盟總部訪問。路透社引述消息人士稱，蔡英文在捷剋期間將會見捷克和其他歐洲的高層政界人士。此外，消息人士對路透社透露，蔡英文此行也計劃訪問法國和比利時。

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英媒：英國要求推遲蔡英文訪問

據英國《衛報》報導，由於英國外相戴維‧拉米（David Lammy）下周將訪華參與高層會議，為避免激怒中國，英國外交部要求推遲蔡英文的訪英計劃。

報導稱，英國-台灣跨黨派議會小組（APPG）曾商談本月在議會接待蔡英文。但三位消息人士告訴《衛報》，在外交部表示這可能會破壞拉米即將展開的中國之行後，訪問計劃被推遲。

《衛報》指出，這一消息讓工黨新政府相當尷尬。新政府在保守黨執政期間與北京關係惡化後，一直致力於改善雙方關係，

報導稱，蔡英文的訪問計劃已被推遲至春天。儘管議會無需政府允許即可組織此次訪問，但APPG希望英國政府能為此行提供便利，包括提供安全保障。

台灣媒體引述蔡英文辦公室回應，將基於整體的規劃，安排出訪，相關的行程規劃都會在適當時間對外說明。

（綜合報導）

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