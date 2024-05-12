蒙古：牧民艱難謀生，野生動物日子更不好過

氣候變化和荒漠化使得蒙古牧民和野生動物的處境都變得更加艱難。過度放牧使得野生動物的傳統家園受到入侵，並增加了動物之間疾病傳播的風險。

（德國之聲中文網）蒙古國雅加蘭特山冰冷的山峰被認為是雪豹宜居的家園。然而，雪豹在蒙古國的數量已經減少到不到1000只，而生活拮據的牧民正越來越多地湧入這種脆弱動物的傳統棲息地。

"現在這座山上有八戶牧民。"達裡巴扎爾吉（Daribazar Nergui）說。他已經失去了10頭牲畜。這些難以捉摸的超級掠食者被稱為"山中幽靈"。

在蒙古廣袤的腹地，野生動物和馴養牲畜長期共存。

但是，牧民們為了擴大牲畜群和增加收入，努力爭取更多可放牧的土地，就把牲畜帶到了曾經為野生動物保留的土地上，使這些野生動物很容易受到疾病和飢餓的威脅。

另一個受到威脅的物種是蒙古瞪羚。

這種身材纖細的動物每年從蒙古東部和南部遷徙，穿越中國北部，行程數千公里，長期以來一直是這個國家自然美景的象徵。

但據蒙古環境部稱，它們的數量已從數千萬只驟降至不足三百萬只。

專家說，氣候變化和荒漠化迫使它們改變了古老的生活習慣，從四季追隨新鮮植被，變成了哪裡有足夠的草，它們就去哪裡生存。

世界自然基金會（WWF）的多傑古赫姆（Batbold Dorjgurkhem）告訴法新社："當牲畜數量增加時，就需要尋找新的牧場，但新的牧場正在被野生動物使用。"

他說："以前每平方公里有五頭牲畜，現在每平方公里有十五頭。"

圖片來源： picture-alliance/Lonely Planet

牧民們的艱難生活

根據政府提供的數據，近幾十年來蒙古國的牲畜數量增加了兩倍，從1990年的2000萬頭增加到現在的6000萬頭。

這一增長主要是由於國外（主要是中國）對羊絨需求的激增。

蒙古國是世界上人口最稀少的國家之一，約三分之一的人口是遊牧民。

專家表示，牲畜數量的激增幫助許多人擺脫了曾經定義遊牧生活的極端貧困，但牧民仍然面臨嚴峻的經濟現實。

位於首都烏蘭巴托西南約200公里處的額爾登桑特牧民巴楚赫（Darkhanbaatar Batsuhkh）告訴法新社："如果你的牲畜數量很少，只有兩三百頭的話，你就無法改善生活，無法買車，也無法為孩子的未來存錢。"

令牧民們更加艱難的是該國的極端天氣，尤其是暴風雪，嚴冬時節地面結冰，牲畜無法吃草。

據聯合國稱，氣候變化正在增加暴風雪的頻率和強度。

蘇赫巴托爾省東部一個由200戶牧民組成的團體的領導人桑賈阿（Gandulguun Sanjaa）告訴法新社記者："牧民們面臨著巨大的經濟壓力。"

他說："他們總是缺錢。"他們需要支付牲畜飼料費用和孩子的學費。

野生動物受到威脅

擴大牧場意味著讓牲畜與野生動物生活成為鄰居--如果遇到野生動物以綿羊和山羊為食時，致命的衝突就難以避免。這樣的近距離交往有時還會助長疾病的傳播。

事實證明，原產於蒙古西部的賽加羚羊尤其容易感染牲畜傳播的疾病。

由於2016-2017年爆發了破壞性的羊瘟，賽加羚羊的數量從1.5萬只下降到3000只。

目前它們的數量已經回升，但仍然"瀕危"。

蒙古生命科學大學獸醫學院副院長尼亞姆蘇倫（Ochirkhuu Nyamsuren）告訴法新社："我們無法捕捉野生動物並為它們注射疫苗。"

他說："自然選擇和群體免疫是它們唯一的命運。"

在全球範圍內，雪豹仍被認為是易危物種。但在蒙古，雪豹的數量已趨於穩定。2021年的一項調查發現，雪豹數量達到953頭，是世界上數量第二多的大型貓科動物。

但是，牧民對雪豹保護地的入侵引起了當地官員的警惕，這樣做同時威脅到了馴養動物和野生動物。

雅加蘭特山所在的曼罕區副區長哈薩格（Munkhdavaa Khasag）說，去年至少有220頭牲畜被雪豹吃掉。

"牧民們總是抱怨雪豹吃掉了他們的牲畜。"他告訴法新社記者，"但我們告訴他們，必須離開雅加蘭特山--那裡是雪豹的國家公園保留區，不允許他們放牧。"

專家說，政府必須努力使該國的畜牧業更具可持續性。

世界自然基金會（WWF）的多傑古赫姆對法新社記者表示："蒙古必須建立一個健康的體系，提高畜牧業產品的價值。"

他說："除了飼養更多牲畜，牧民還需要其他增加收入的途徑。"

（法新社）

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