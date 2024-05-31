董軍、台海、南海：香格里拉對話的三大看點

專家向DW指出，本屆「香格里拉對話」是外界第一次觀察中國新任防長董軍如何應對外界，可說是這次的「主秀」。此外，美中防長預料將會晤、菲律賓總統「有備而來」的主題演說，也是重要焦點。

（德國之聲中文網）一年一度的「香格里拉對話」週五（5月31日）至週日（6月2日）在新加坡登場，本屆如同往年聚焦於防務與安全議題，有超過40國、5百多位代表齊聚一堂。

首日關注焦點是菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）晚間將發表主題演說，預料提及中國與菲律賓之間的南海爭端。此外，週末兩天美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國防長董軍將分別發表演說；兩人在會議期間的會晤，討論內容則將涉及中美關係與台海議題。

中美防長料將會晤

去年底，中國全國人大常委會任命董軍為新任的中國防長，接替此前「神秘消失」數月並被革職的李尚福。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑向DW表示，今年香格里拉對話的「主秀」，是藉由這個機會觀察董軍身為防長如何應對外界。

林穎佑把香格里拉對話形容為一場「動作電影」，而董軍的表現正是「最重要的橋段」，包含他的演說講稿、與媒體的對答，以及跟美方的互動。

「這次是外界第一次去看董軍；董軍過去有個強項就是在軍事交流……他是一個老手，他今天在面對奧斯汀，在面對美國的時候，要如何去回應跟應答，我覺得這是最值得（觀察的）。」林穎佑認為，從董軍過去多次主持中國與外國軍事演習的資歷來看，他應對外界的表現，「應該會比李尚福還要好」。

去年香格里拉會前，有媒體報導指中方拒絕了美方舉行防長會談的請求；後來在會議開幕晚宴上，李尚福與奧斯汀雖有握手與簡短談話，但並未達到美國期待的「實質交流」程度。

去年6月的香格里拉對話期間，美國防長奧斯汀與時任中國防長的李尚福曾短暫交談與握手。（資料照） 圖片來源： Vincent Thian/AP/picture alliancePRESS

今年4月，董軍與奧斯汀曾通過電話，是中美防長時隔18個月首度再有實質交流。當時美方重申有必要維持雙方軍事溝通管道暢通，並強調應「尊重國際法保障的公海航行自由，特別是在南海」；中方聲明則稱，中美兩軍關係應朝「不衝突不對抗」以及「務實合作、逐步積累互信」的方向發展，並呼籲美國在南海、台海議題上，「認清中方堅定立場」。

美國已宣佈今年香格里拉期間會舉辦美中防長會晤；中國國防部發言人吳謙在30日的記者會未直接證實此事，而是表示：「中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係、增進相互瞭解，中方對此持開放態度。」

然而，專家對於這場會談的期待並不高。新加坡國立大學政治學者莊嘉穎向DW表示，它的「象徵意義大於實質意義」，對於雙方的軍事溝通會有幫助，但是「不會帶來什麼突破」。

莊嘉穎認為，美中雙方都不希望緊張局勢升溫，卻也「接受有一定的摩擦、一定的張力」，因此重要的是在各個工作層級維持溝通管道，並且避免誤判。「這不代表關係會轉好，它只是幫助雙方避免衝突的機制，（兩國之間）競爭還是繼續競爭。」

台灣專家林穎佑則分析道，中國防長對軍隊的控制「遠低於」美國防長，因此兩軍的往來是否有實質進展，更應關注未來是否有兩國聯合參謀長的談話，或是「軍種跟軍種、戰區跟戰區的互動」。

拜習同框! 兩人見面說了什麼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台海議題

中美關係自2023年初的「氣球事件」之後惡化，同年11月雙方領袖在舊金山舉行「拜習會」，關係有所好轉。儘管如此，美國在半導體、人工智慧等高科技領域對中國的出口管制，以及對中國電動車施加的高額關稅，都讓兩國分歧繼續擴大。

美國對台灣的支持也讓中國不滿。20日，民進黨籍的賴清德就任台灣總統，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也有致賀電；隨後，中國加碼制裁美國軍工企業，接著更舉行「環台軍演」，範圍甚至擴及台灣的外離島附近。

有中國專家指出，台灣必定是這次中美防長會談的討論議題。中國官媒《環球時報》採訪軍事專家張軍社，他說，中國會再度要求美國「嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」，且唯有美國尊重中國的「核心利益」，兩軍關係才能穩定發展。

台灣學者林穎佑則告訴DW，就往年的香格里拉對話整體情況看來，各國可能不會多談台灣，但是會強調台海區域應維持穩定，也會譴責中國造成區域的不安定，並呼籲中方應以溝通交流取代衝突；對於中國再一次舉辦「環台軍演」，各國也可能在美國的帶領下「更加強硬」，表達更強烈的抗議或不滿。

至於中國希望傳遞的訊息，最重要的或許仍是「一個中國原則」。林穎佑說，中國會重申「台灣議題屬中國內政事務」的主張，「這個基本的論調也是他們的基本底牌、基本底線」；同時，中國也會藉由香格里拉此一國際場合，再度強調其對外態度，也就是主張自身有意和平解決問題，但對於可能「侵犯主權」的行動，中國仍舊「寸土不讓」。

台灣老百姓如何應對中國軍演？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中菲南海爭端

台海議題之外，國際社會更關注或許是南海主權爭端。近期菲律賓多次指控中國在南海爭議水域朝菲方船隻發射水炮、撞船、騷擾或阻擋漁民，特別是在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁；菲律賓稱阿雲津礁）和斯卡伯勒礁（中國稱黃岩島）附近。中國則一貫主張菲律賓在南海的行為是「侵權活動」，而中方做法是維護主權的「必要措施」。

在此背景之下，菲律賓與美國越走越近。4月，美日菲三國曾舉辦歷史性的領袖峰會，日本與美國皆表明與菲律賓站在一起；美菲年度「肩並肩」軍事演習也在5月落幕，欲強化雙方協同作戰能力。

香格里拉對話前夕，菲律賓總統小馬科斯透露他的主題演講將重申菲律賓的立場，並致力於維護「以規則為基礎的國際秩序」。他還表示，自己受邀在香格里拉會議上談南海議題，具有重要意義，因為南海議題「不隻影響區域，更影響全世界」。

莊嘉穎指出，小馬科斯會希望「曝光」中國在南海採取的強力作為，「讓國際更關注南海爭端升溫的可能，也同時讓中國曉得，以他比較多、比較大的船隻，去向一個比較小的國家施壓，會有國際反彈、中國需要承擔一定成本」；然而，北京可能也會再次傳遞同樣的訊號，認為是「其他國家逼他們反擊」、而且那些國家「背後有美國主使」。

林穎佑則表示，香格里拉安排小馬科斯發表主題演說，可說是「有備而來」，主要會強調南海安全，但也「不會只有單純講南海」，而是會拉高格局，進一步推動美菲、日菲合作，以促進印太地區整體安全的國際合作。

（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。