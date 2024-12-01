著眼洛比托鐵路走廊 拜登任內首次訪非

美國總統拜登本周日（12月1日）啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。他此行將聚焦美國支持的連接剛果共和國與贊比亞、最終通向安哥拉洛比托港的鐵路工程。該鐵路旨在將非洲的關鍵礦產資源輸送到西方市場，從而打破中國對這些資源的控制。

美國總統拜登本周日（12月1日）啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。他此行將聚焦美國支持的連接剛果共和國與贊比亞、最終通向安哥拉洛比托港的鐵路工程。該鐵路旨在將非洲的關鍵礦產資源輸送到西方市場，從而打破中國對這些資源的控制。

（德國之聲中文網）剛果民主共和國和贊比亞礦產資源豐富。剛果民主共和國是世界上第五大銅生產國，鈷產量佔全球總產量的60%以上。贊比亞是世界第四大產銅國，鈷儲量居非洲第二。兩國的其他有色金屬，如鉛、鋅等也蘊藏豐富。這些礦產是電池和其他電子產品的關鍵成分。

相當長時間以來，中國在剛果民主共和國的礦產開發中扮演著重要角色。2020年底，洛陽欒川鉬業集團股份有限公司收購了剛果民主共和國的基桑富鈷礦。今年5月，中國又和剛果民主共和國更新了礦產換基礎設施的協議。據美國國會的一份報告，剛果民主共和國80%的銅礦由中國公司營運。中國負責開采該國85%的稀土礦，76%的鈷礦。此外，中國還積極推動坦贊鐵路的復興，以進一步推動贊比亞的礦產外運。今年9月，中國國家主席習近平同來華出席中非合作論壇北京峰會的坦桑尼亞總統哈桑、贊比亞總統希奇萊馬共同見證簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》。

美國推動洛比托走廊項目

中國在非洲的這些項目越來越引起華盛頓方面對北京在國際市場控制這些重要資源的擔憂。為打破中國的控制，美國近年來加快推動安哥拉和贊比亞之間鐵路系統的重建，支持連接剛果民主共和國、贊比亞和安哥拉的鐵路線的建設。 2023年10月，美國、歐盟、安哥拉、剛果、贊比亞以及非洲開發銀行、非洲金融公司簽署七方諒解備忘錄，支持開發洛比托走廊和新的贊比亞-洛比托鐵路線。該項目也得到了全球大宗商品交易商托克集團、葡萄牙建築集團Mota-Engil和鐵路營運商Vecturis 的支持。美國發展金融公司提供了5.5億美元貸款。該項目尚未確定完工日期。第一階段是將地處大西洋、具有120年歷史的安哥拉"洛比托港"同剛果民主共和國相連，並在第二階段連接贊比亞。

位於剛果民主共和國東南部的騰克豐古魯梅銅鈷礦區（Tenke Fungurume）是世界上最大的銅鈷礦之一 圖片來源： EMMET LIVINGSTONE/AFP/Getty Images

直到最近還擔任拜登政府非洲首席顧問的賈德‧德弗蒙特 (Judd Devermont) 表示，剛果民主共和國希望實現採礦合作夥伴多元化，"他們不希望看到整個採礦業被中國主導"。美國方面認為，洛比托走廊將降低運輸成本、開放可耕農業用地，推動經濟增長。

拜登訪問安哥拉標誌著一個歷史轉變

拜登將於下周一上午降落在西非佛得角，在那裡作短暫停留並與該國總統會面。之後，他將飛往安哥拉。在為期兩天的訪問中，拜登將參觀首都羅安達的國家奴隸博物館，並於周三訪問洛比托港。

拜登的訪問反映了美國與安哥拉關係在一段血腥而複雜的歷史後的轉變。1975年到2002年的27年間，美國和前蘇聯在安哥拉內戰中分別支持敵對雙方。1993年華盛頓與安哥拉建交時，離安哥拉獨立已過去了近二十年。

安哥拉長期以來一直與中國和俄羅斯保持著密切的關係，但最近卻與西方走得更近。安哥拉官員表示，他們願意與任何能夠推進其經濟增長的夥伴合作，刺激在一系列領域的投資。儘管中國仍然是非洲大陸最大的合作夥伴，但中國對非洲國家提供的資金在2022年下降到不足10億美元（約9.046億歐元），是近20年來的最低金額。而安哥拉欠中方的債務已佔其所有外債的40%左右，約為170億美元。

非洲在中國之手？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登的非洲之行正值他總統任期的最後時日。這次訪問原定於十月進行，但由於美國遭遇颶風而推遲。據兩名曾在上屆川普政府任職的官員稱，川普可能會支持洛比托鐵路走廊，並在重返白宮後繼續與安哥拉保持密切合作。上屆川普政府駐非洲高級特使蒂博爾‧納吉 (Tibor Nagy) 表示，川普对非洲可能有兩個主要擔憂。第一是與中國和俄羅斯的競爭，第二就是如何獲取關鍵礦產。

（路透社等）

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