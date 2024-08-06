著名經濟學家：對俄制裁收效甚微

為了遏制俄羅斯總統普丁的戰爭機器，西方國家對該國採取了一系列制裁措施。不過，經濟學家菲爾德邁爾認為，俄羅斯經濟的抗壓能力遠超預期，西方制裁幾乎沒有產生任何實質效果。

（德國之聲中文網）菲爾德邁爾（Gabriel Felbermayr）是維也納經濟研究所所長，他在接受德國《明鏡》周刊採訪時表示，儘管同西方國家的貿易量急劇減少，但與此同時，俄羅斯與其他一些國家的貿易量卻有所增加。「借助哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞等中亞國家，西方產品仍在源源不斷地流入俄羅斯。特別是俄羅斯同一些新興國家的貿易量在大幅增加，比如對華貿易增加了40%，對土耳其增加了23%，對印度的貿易額甚至增加了140%。同上述國家的貿易不僅替代了俄羅斯同西方的貿易，甚至超過了此前同西方的貿易量。」

菲爾德邁爾對《明鏡》周刊表示：「通過同友好國家的一些非官方自由貿易協定，俄羅斯已經抵消了西方制裁所造成的影響。種種跡象顯示，制裁並不能阻止俄羅斯繼續在烏克蘭作戰，我們不想質疑制裁本身的意義，但俄羅斯確實巧妙地抵消了制裁造成的影響。」

莫斯科宣稱 西方制裁對俄羅斯經濟毫發無損

今年6月，歐盟發布了迄今為止的第14次對俄制裁一攬子計劃。但俄羅斯宣稱，歐盟的制裁對俄羅斯毫無影響。6月底，俄羅斯外交部副部長格魯什克（Alexander Gruschko）表示，歐盟的制裁只能對歐盟自身造成損失，這些制裁措施只能說明，歐盟既不顧及自身的經濟利益，更不顧及歐盟民眾的死活。格魯什克說：「歐盟對俄制裁的目的，是要遏制俄羅斯經濟的發展，危害俄羅斯社會的團結和穩定，但制裁的效果恰恰相反。」俄羅斯方面還發出警告說，歐盟的能源價格將會進一步上漲。歐盟發布的第14次一攬子制裁措施中首次包含了限制購買俄羅斯液化天然氣的內容。

歐盟的第14次一攬子制裁措施中首次包含了限制購買俄羅斯液化天然氣的內容。 圖片來源： Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

分析人士認為，上述制裁措施雖然會對俄羅斯的液化天然氣企業造成衝擊，但歐盟所規定的過渡期內，上述企業將有機會尋找到新的買家和輸出渠道。現在印度和中國等亞洲國家已經成了歐盟對俄制裁的受益者，因為他們獲得了相對廉價的俄羅斯能源。

來自莫斯科的消息稱，印度已經成為俄羅斯原油的最大買家。今年7月，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Nowak） 對國際文傳電訊社表示：「印度是一個重要的市場，從今天的情況來看，印度已經成為俄羅斯在能源領域的和核心夥伴。」諾維克表示，過去一年當中，俄羅斯向印度出口了9000萬噸原油，相當於印度國內需求的40%，比2022年的對印原油出口增加了一倍。

菲爾德邁爾：問題是多數國家沒有參與對俄制裁

那麼，對俄羅斯的一系列制裁措施都是徒勞的嗎？菲爾德邁爾表示：「當然不是徒勞的，但俄羅斯的原油和天然氣仍能夠源源不斷地進入國際市場。」他表示，匈牙利和奧地利等歐盟成員國仍對俄羅斯能源有極大的依賴。俄羅斯的原油貿易仍在繼續，改變的只是運輸路線而已。菲爾德邁爾強調，最大的問題在於，「世界上大多數國家並沒有參與對俄制裁。」

那麼，歐洲能採取哪些應對措施呢？需要讓更多的國家參與到制裁行動中嗎？菲爾德邁爾認為：「西方應努力擴大自身的聯盟，比如讓土耳其站在西方一側。西方如果一味強化制裁措施，那將只能更大程度地改變貿易走向。而俄羅斯的夥伴國家也將會受到鼓舞，並擴大同俄羅斯的合作。」

（德新社，明鏡，法蘭克福評論報）

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