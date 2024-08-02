菲律賓與日本首次在南中國海舉行聯合軍演

繼菲律賓與美國在南中國海舉行軍演之後，菲律賓本周五（8月2日）和日本在南中國海舉行首次聯合軍事演習。與此同時，越南的一艘海警船也赴菲律賓參加與該國海軍的聯合演習。

（德國之聲中文網）菲律賓軍方8月2日發表聲明稱，該國海軍和日本海上自衛隊首度舉行了聯合軍演，以加強維護印太地區自由開放的區域合作。聲明中說，日本驅逐艦"漣" 號（JS Sazanami）和菲律賓導彈護衛艦"何塞‧黎剎"號（BRP Jose Rizal）在西菲律賓海（菲律賓對在其專屬經濟區內的部分南中國海海域的稱呼）舉行了通信演習和戰術演習。

聲明稱，軍演"增強了菲律賓海軍和（日本海上自衛隊）的戰術能力，加強了雙方的緊密聯繫以及對維護該地區和平與穩定的共同承諾"。

菲律賓和日本不久前剛剛簽署了協議，允許兩國軍隊相互進入對方領土。

菲律賓和美國海軍7月31日剛剛在南中國海菲律賓專屬經濟區完成聯合軍演。此前一天，美國國務卿布林肯和美國國防部長奧斯汀7月30日訪問馬尼拉，宣佈美國將"額外撥款5億美元作為對菲律賓的軍事援助，"以加強與我們在該地區時間最長的條約盟國的安全合作。"

越南與菲律賓舉行聯合訓練

與此同時，越南的一艘海警船也奔赴菲律賓與該國海軍進行搜救、消防、戰鬥聯合演習。這也是這兩個東南亞國家在南中國海爭議水域的首次此類行動。據越南媒體報導，越南CSB 8002號海警船7月31日從位於廣南省的海警第二區軍港啟程前往訪問菲律賓。越南方面稱，這次訪問"具有重大的政治意義"，為兩國海警提供了交流訊息、互相借鑑海上執法經驗的機會，深化越南與菲律賓的雙邊關係，肯定了越南捍衛主權、確保國家海域和島嶼安全秩序，並與推動國家經濟發展相結合的一貫立場。

7月中旬，越南外交部表示越南向聯合國提交了一項主張，申請延伸南中國海的大陸架劃界，目前的大陸架範圍是200海裡。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

南中國海主權爭端牽涉到包括中國、越南、菲律賓在內的眾多國家。隨著北京加大力度宣示對幾乎整個南中國海海域的主權，中國和菲律賓艦船之間的海上對抗不斷升級。

（法新社等）

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