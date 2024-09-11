菲律賓海軍：最近一周監測到207艘中國船隻

據菲律賓通訊社報導，菲海軍在9月3日-9日期間，在該國宣稱的南中國海領海發現的中國船隻增加到207艘。其中，許多海事民兵船隻聚集在薩比納礁。

（德國之聲中文網）據菲律賓通訊社（PNA）9月10日報導，菲海軍當日的最新監測報告顯示，9月3日-9日的一周內，在西菲律賓海（菲律賓宣稱的南中國海領海）發現的中國船隻數增至207艘。此前一周，這一數字還為203艘。

在最新數據中，其中182艘為中國海事民兵船隻，18艘為中國海警船隻，六艘中國人民解放軍海軍戰艦，一艘為中國科考船。

菲律賓海軍發言人稱，這是今年迄今為止監測到的中國船隻數的最高值。這名發言人稱，許多中國海事民兵船隻集中在兩國有主權爭議的薩比納礁（中國稱仙賓礁）。

本周，中國官媒重申，中菲關係已處在十字路口。

菲律賓、越南達成一致 加強海事安全合作

北京對幾乎整個南中國海聲稱擁有主權。每年，途經南中國海航道的貿易往來價值3兆美元。

除菲律賓外，越南、汶萊、馬來西亞和台灣也與北京在南中國海存在主權爭議。

8月底，越南與菲律賓達成一致，加強防禦聯絡，深化海事安全合作。預計正式安全協議將於年底簽署。

新加坡尤索夫伊薩研究院訪問學者Nguyen Khac Giang向德國之聲指出 ，儘管目前來看，越南、菲律賓此舉更多具有象徵意義，但長期而言，如果對南中國海宣稱有主權的東協國家尋求建立更統一的戰線，以應對中國的海事攻擊性姿態，這樣的雙邊協調可能有重要意義。

另據路透社報導，9月10日，菲律賓駐華盛頓特使羅穆爾德茲（Jose Manuel Romualdez）表示，本月聯合國大會間隙，至少有20個國家計劃舉行峰會，尋求就中菲在南中國海的對抗向中國「講道理」。不過，羅穆爾德茲並未詳細說明該峰會的計劃，僅表示會在9月22日一周的紐約年度聯合國大會期間舉行。

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（綜合報導）

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