菲律賓敦促中國開放黃岩島 允許國際監督

菲律賓認為，自2012年以來被中國實際控制的黃岩島的周邊環境受到嚴重破壞，希望開放該地區以讓國際第三方介入調查與監督。

(德國之聲中文網)菲律賓指責中國破壞斯卡伯勒淺灘（中國稱「黃岩島」）的海洋環境，周一（5月20日），馬尼拉要求中國開放該地區接受國際監督。菲律賓還指責中國使用水炮，阻撓其船隻通過有爭議的淺灘。

中國於2012年起實際控制了斯卡伯勒淺灘。不過，海牙仲裁法庭2016年裁定，北京對南海90%海域的主權聲索缺乏國際法依據。

菲律賓國家安全局發言人馬拉亞（Jonathan Malaya ）周一在新聞發布會上說，「我們對那裡正在發生的情況感到震驚和擔憂。」他解釋說，政府認為有必要提告中國在南海破壞珊瑚礁、捕撈瀕臨滅絕巨型蛤蜊的行為。

菲律賓海岸警衛隊在2018年至2019年間拍攝的照片顯示，據稱是中國漁民非法捕撈巨型蛤蜊、黃貂魚、貝殼和海龜，造成淺灘的海洋環境遭到嚴重破壞。

馬拉亞表示，「如果你真的相信你所說的，那就開放馬辛洛克淺灘接受國際監督。必須是第三方進行監督。」馬辛洛克淺灘（Bajo de Masinloc）是菲律賓人對黃岩島的稱呼。

為貫徹2021年出台的《海警法》，上周，中國海警局公佈了「海警機構行政執法程序規定。根據新規定，中國政府船隻允許在主權和主權權利受到侵犯時向外國船隻開火。

不過，菲律賓國家安全局發言人馬拉亞周一卻認為，中國無權管轄公海，而最新的規定更是違反國際法，是一種脅迫亞洲鄰國的「恐嚇戰術」。

他表示，菲律賓不會被中國海岸警衛隊恐嚇嚇倒，「我們絕不會屈服於這些恐嚇策略」。

菲律賓民間船隊駛向黃岩島宣示主權 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



（路透社、美聯社）

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