菲律賓指責中國對其巡邏機發射照明彈

周六，菲律賓方面稱其漁業局的一架巡邏飛機於22日遭到中國從其控制島礁基地發射的照明彈威脅，呼籲北京停止「挑釁和危險行動」。最近一段時間以來，兩國在南中國海的領土爭端已經從水域蔓延到了空域。

（德國之聲中文網）菲律賓官員周六表示，該國漁業和水產資源局的一架飛機周四（8月22日）在南中國海進行例行巡邏時，遭到中國從渚碧礁（Subi Reef）基地發射的照明彈威脅。美聯社報導指出，這是北京與馬尼拉之間最新的領土爭端，兩國之間的衝突已經從爭議水域蔓延到了空域。

菲方呼籲北京「立即停止一切挑釁和危險行動」，並稱這架巡邏機當時正在「監視並攔截侵犯菲律賓專屬經濟區和領海的盜獵者」。聲明沒有提供其他詳細訊息，包括中方發射的照明彈距離菲律賓飛機有多遠，以及該飛機是否繼續了在其國際公認的專屬經濟區內上空的巡邏。

「不負責任和危險的操作」

該聲明表示，同一架菲律賓巡邏飛機於8月19日在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近進行「海上領域偵察飛行」時，也遭到了「中國戰機騷擾」，並指責中國空軍戰鬥機在靠近有爭議的黃岩島時「進行不負責任和危險的操作，多次以大約15米的危險近距離釋放照明彈」。

「菲方沒有對中國戰機實施挑釁，但中方的行動表現出危險意圖，威脅到菲方機上人員的安全，」由菲律賓國防部、菲軍方和菲律賓海岸警衛隊聯合組建的特別工作組在聲明中強調。

中國官方尚未對這一指控做出回應，但北京此前曾指責菲律賓船隻和飛機進入被其視為中國領海的區域。

過去中菲雙方的摩擦多發生在海上（圖為2023年12月中國海警船再黃岩島附近用水槍驅趕菲漁業局船隻） 圖片來源： PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance

「我們強烈重申呼籲中華人民共和國政府立即停止所有威脅菲律賓船隻和飛機安全的挑釁和危險行為，這些船隻和飛機在菲律賓領土和專屬經濟區內從事合法和常規活動，」菲律賓工作組表示。「此類行為破壞了區域和平與安全，並進一步損害了中國在國際社會的形象。」

本月早些時候，菲律賓和中國曾經相互指責對方於8月8日干擾了本國戰機在黃岩島附近空域的行動。這是自總統小馬科斯2022年上任以來，菲律賓首次對中國飛機的危險行為提出抗議，而此前類似的事件通常涉及海軍或海警船隻。

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菲律賓軍方譴責中國軍機在菲方例行巡邏中向菲律賓飛機投放照明彈的「危險和挑釁行為」。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）當時沒有報告任何傷亡或損害，但譴責了中國的行為，稱這些行為可能會造成悲劇性後果。馬尼拉外交部最終對北京提出了外交抗議。

布勞納強調：「如果照明彈接觸到我們的飛機，這些彈可能會被吸入螺旋槳或進氣口，或者燒毀我們的飛機，這非常危險。」

中國人民解放軍南部戰區當時的聲明則指責菲律賓空軍飛機「不顧中方反復警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動」，而中方則是「依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法」。聲明警告菲方應「立即停止侵權挑釁、歪曲炒作」。

美國、澳洲和加拿大也報告了中國空軍在南中國海的類似行動。中國對美國及其盟友派遣軍事力量前往爭議地區實施促進「航行和飛行自由」的行動表示不滿，稱其對地區安全構成威脅。

中國駐菲使館提醒防範登革熱

8月24日，中國駐菲律賓大使館發布公告，提醒在菲中國公民提高登革熱防範意識並及時做好預防措施。該公告指出，今年以來，菲律賓全國確診登革熱病例已超13萬例。針對此前多地出現的強降雨，菲衞生部發布聲明稱積水易導致蚊蟲孳生，可能會引發更多的登革熱病例。菲部分省市因登革熱病例激增已宣佈進入災難狀態。



（美聯社等）

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