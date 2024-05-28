菲律賓抗議中國單方面年度禁漁令

菲律賓抗議中國單方面年度禁漁令2024年5月28日
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（德國之聲中文網）菲律賓外交部周一（5月27日）表示，菲律賓抗議中國單方面在南中國海實施長達四個月的禁漁令。
菲律賓外交部表示，中國每年實施的禁漁令加劇了南中國海的緊張局勢，並呼籲中國政府"停止並終止"侵犯菲律賓主權和主權權利的"非法行動"。
中國每年都會在南中國海海域實施"伏季休漁"，而菲律賓通常都會表示反對。今年的禁漁期將持續至9月16日。
菲律賓外交部通過一份外交照會對這一禁令提出抗議，稱該休漁令涵蓋了菲律賓的海域。
菲律賓外交部在一份聲明中說："菲律賓強調，單方面實施禁漁令加劇了西菲律賓海和南中國海的緊張局勢。"
中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。
菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）上周表示，中國關於其海岸警衛隊如何在南中國海行動的規定是一種"挑釁"。
中國政府宣稱對幾乎整個南中國海都擁有主權。南中國海是每年超過3兆美元船舶貿易的通道。中國主張主權的水域與菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和汶萊主張主權的水域均有重疊。
海牙仲裁法庭2016年裁定，中國政府對南海90%海域的主權聲索缺乏國際法依據。中國政府拒絕接受這一裁決。
（路透社）
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