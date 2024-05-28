菲律賓抗議中國單方面年度禁漁令

菲律賓外交部表示抗議中國單方面在南中國海實施長達四個月的禁漁令，稱「單方面實施禁漁令加劇了西菲律賓海和南中國海的緊張局勢」。

（德國之聲中文網）菲律賓外交部周一（5月27日）表示，菲律賓抗議中國單方面在南中國海實施長達四個月的禁漁令。

菲律賓外交部表示，中國每年實施的禁漁令加劇了南中國海的緊張局勢，並呼籲中國政府"停止並終止"侵犯菲律賓主權和主權權利的"非法行動"。

中國每年都會在南中國海海域實施"伏季休漁"，而菲律賓通常都會表示反對。今年的禁漁期將持續至9月16日。

菲律賓外交部通過一份外交照會對這一禁令提出抗議，稱該休漁令涵蓋了菲律賓的海域。

菲律賓外交部在一份聲明中說："菲律賓強調，單方面實施禁漁令加劇了西菲律賓海和南中國海的緊張局勢。"

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）上周表示，中國關於其海岸警衛隊如何在南中國海行動的規定是一種"挑釁"。

中國政府宣稱對幾乎整個南中國海都擁有主權。南中國海是每年超過3兆美元船舶貿易的通道。中國主張主權的水域與菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和汶萊主張主權的水域均有重疊。

海牙仲裁法庭2016年裁定，中國政府對南海90%海域的主權聲索缺乏國際法依據。中國政府拒絕接受這一裁決。

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（路透社）

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