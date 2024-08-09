菲律賓和越南舉行海上聯合演習

本周五，菲律賓和越南海岸警衛隊在馬尼拉附近海域舉行了首次消防與搜救演習，菲律賓和越南都同中國在南中國海域存在主權爭議。

（德國之聲中文網中文網）在具有重要戰略意義的南沙群島部分海域，菲律賓和越南之間也存在主權爭議。不過，上述兩國均表示，此次在馬尼拉灣舉行的演習有利於維護爭議海域的和平和穩定。

演習結束後，菲律賓「加布裡埃拉‧西朗」號BRP Gabriela Silang 艦長洛克（Lawrence Roque）對記者表示：「我們朝著共同方向努力是件好事， 這個方向就是菲律賓所遵從的基於規則的國際秩序的原則。我們希望越南海岸警衛隊，特別是越南政府也能遵循和加強這一原則。」



演習中，菲律賓的BRP Gabriela Silang 號和越南的 CSB 8002 號海警船向另一艘菲律賓船隻發射水炮，模擬在惡劣環境下的海上消防和搜救行動。



隨後，一架菲律賓直升機將橙色假人投放海中，菲越海警船則同時放出小橡皮艇，在驚濤駭浪中模擬救援場面。演習結束後，雙方船員站在甲板上相互致敬告別。

去年12月，中國海警船使用水炮攔截菲律賓補給船隻。（資料圖） 圖片來源： PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance

菲律賓艦長洛克表示：「我們希望，這一次僅僅是個開端，今後還會有更多的類似演習。」

同菲越兩國舉行聯合演習形成鮮明對比，過去幾個月來，菲律賓同中國船隻之間卻在不斷發生暴力摩擦，以至於有人擔心，中菲海上爭端一旦擦槍走火，有可能會引爆中美衝突。美國是菲律賓的重要盟友。

北京聲稱對幾乎整個南中國海域擁有主權，而對菲律賓等東南亞國家提出的主權訴求以及相關的國際裁決則置之不理。

今年六月，中菲之間爆發了迄今為止最為嚴重的暴力事件，事發當時，中國海警船員揮舞刀具、斧頭攔截一向第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁，菲律賓稱阿雲津礁）運送補給的菲律賓海軍船隻。



（法新社）

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