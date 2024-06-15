菲律賓向聯合國申請擴展南中國海大陸架

菲律賓已向聯合國機構提交申請，要求擴展其在南中國海的海底大陸架權利。近幾個月以來，中國與菲律賓在這片爭議水域的敵對行動和緊張局勢急劇升級。

（德國之聲中文網）菲律賓外交部周六（6月15日）表示，菲律賓已要求聯合國海洋事務和海洋法司正式提交了擴展在南中國海的海底大陸架權利的文件，並要求該機構承認其在該範圍內擁有開采資源的專屬權。此舉是對中國在該地區的領土主張的拒絕。

菲律賓外交部表示，經過十多年的科學研究，菲律賓政府向聯合國大陸架界限委員會提交了關於其在南中國海巴拉望省西部外海的海底大陸架範圍的資料。

中國政府沒有立即發表評論，但很可能會對菲律賓的舉動提出異議。

菲律賓尋求根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）正式確立其主權權利的海底區域包括南沙群島。這是一系列的島嶼、小島、暗礁和環礁，多年來一直受到中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣的激烈爭奪。印度尼西亞還在南中國海邊緣天然氣豐富的納土納海域與中國海岸警衛隊和捕魚船隊發生衝突。

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「水域中發生的事件往往會掩蓋水下事件的重要性。」菲律賓外交部助理部長阿爾弗雷斯（Marshall Louis Alferez）說， 「從我們的群島延伸到《聯合國海洋法公約》允許的最大範圍內的海底蘊藏著巨大的潛在資源，將造福於我們的國家和人民的子孫後代。」

阿爾費雷斯說：「今天，我們通過展示我們在擴展大陸架上勘探和開采自然資源的專屬權利來確保我們的未來。」

根據1982年的聯合國公約，沿海國家可以擁有開發其大陸架資源的專屬權利，包括授權和管理任何類型鑽探的權利。大陸架是一片可延伸至 350 海裡（648 公里）的廣闊海底。

中國發行的地圖將南中國海大部分海域劃歸中國領海 圖片來源： Ichiro Ohara/AP/picture alliance

菲律賓的海底大陸架可能與包括越南在內的南中國海其他沿海國家的大陸架重疊。菲律賓官員表示願意舉行會談，在《聯合國海洋法公約》的基礎上解決這些問題。

菲律賓常駐聯合國代表拉格達梅奧（Antonio Lagdameo ）說，此舉「可以重振各國的努力，表明他們願意通過《聯合國海洋法公約》程序來確定海洋權益，並促進基於規則的國際秩序」。

自去年以來，在這片爭議水域的敵對行動和緊張局勢急劇升級，尤其是中國和菲律賓之間在兩個爭議淺灘問題上針鋒相對。中國海警船和疑似民兵船隻對菲律賓海警巡邏船和海軍船隻使用了威力強大的水炮和危險的阻攔動作，導致菲律賓海軍人員受傷，補給船受損，兩國外交關係因此變得緊張。

2012年，菲律賓和中國船隻在爭議淺灘附近發生緊張對峙，次年菲律賓將與中國的爭端提交國際仲裁法庭。海牙仲裁法庭2016年裁定，中國政府對對幾乎整個南中國海的主權主張無效，但中國政府拒絕參與仲裁，拒絕接受裁決，並繼續違抗該項裁決。



（美聯社）

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