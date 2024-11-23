菲律賓副總統語出驚人 已僱人刺殺總統

菲律賓副總統薩拉‧杜特蒂（Sara Duterte）周六（11月23日）語出驚人表示，她已指示一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺總統小馬科斯、第一夫人麗莎‧馬科斯以及菲律賓眾議院議長羅慕德斯。這顯示出東南亞兩個最有權勢的政治家族之間裂痕不斷擴大。

（德國之聲中文網）薩拉在午夜的一場記者會上說：「我已經和我一個保鏢談過。我告訴他，如果我被殺，就殺了BBM（費迪南德‧馬科斯）、（第一夫人）麗莎‧阿拉內塔（Liza Araneta）和（總統表弟）馬丁‧羅慕德斯（Martin Romualdez）。這不是在開玩笑。」

「我說，如果我死了，不殺了他們決不罷休。」

菲律賓總統通訊辦公室回應稱，將會「採取適當行動」。

「任何針對總統生命安全的威脅都必須認真對待，更何況這個威脅已經以明確肯定的措辭在公開場合揭露。」

杜特蒂办公室暫未對總統辦公室的聲明置評。

薩拉‧杜特蒂在記者會上表示：「這個國家正走向地獄，因為我們的領導人不曉得如何當總統，而且是個騙子。」

杜特蒂是菲律賓前總統的女兒，她在6月辭去內閣職務，但仍繼續擔任副總統，這意味著一個強大政治聯盟的瓦解。這個政治聯盟曾幫助她和小馬科斯在 2022 年的選舉中壓倒性勝出。

眾議院議長羅慕德斯則是總統表弟，他已將副總統辦公室的預算削減了近三分之二。薩拉稱羅慕德斯將她視她為政途阻礙，意圖將她鏟除。

杜特蒂的爆發是菲律賓政治頂層不和的最新案例。今年10 月，她指責小馬科斯無能，並說她曾想像過砍下總統的頭。

菲律賓的馬科斯和杜特蒂两大政治家族在外交政策和前總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 的禁毒戰爭等問題上存在分歧。雙方近年來徹底交惡。

(路透社、法新社）



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