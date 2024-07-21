菲律賓：中菲就坐灘軍艦補給事宜達成一致

在發生了一系列船隻碰撞等危險衝突後，中國同菲律賓就菲方坐灘軍艦的補給達成了一致。但目前還只是馬尼拉的單方面消息。

（德國之聲中文網）菲律賓政府周日（7月21日）表示，菲律賓已同中國就第二托馬斯淺灘坐灘船隻補給問題達成一項協議。

目前，菲律賓佔據著第二托馬斯淺灘，但中國也聲稱對其擁有主權。近來數月，兩國在那裡的水域發生多次衝突。人們擔心，此類衝突愈演愈烈，並將菲律賓的盟國美國也拖入更大範圍的衝突。

據美聯社的報導，協議達成前，中菲雙方在馬尼拉舉行了多輪談判。

菲律賓外交部的這份聲明寫道："菲律賓和中華人民共和國就向阿雲金淺灘的馬德雷山脈號日常用品補給和輪換任務的臨時安排達成了諒解。"

中國稱阿雲金淺灘為仁愛礁，即第二托馬斯淺灘。"馬德雷山脈"號是一艘鏽跡斑斑的二戰時期的軍艦，上面仍駐扎著少數菲律賓士兵。1999年，這一破舊不堪的戰艦被菲律賓故意擱淺在第二托馬斯礁，作為對主權的宣示。

菲律賓外交部的聲明還寫道："雙方認識到，有必要繼續緩和南海局勢，通過對話和協商來管理分歧，並同意該協議不會損害彼此在南海的立場。"

北京尚未對該協議做任何表態。菲方的聲明中也未透露協定的內容。不過，有菲律賓外交官早些時候表示，中菲雙方已同意建立一個高層熱線，防止在菲律賓定期向坐灘軍艦運送補給品時發生對抗。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

近期中菲南海衝突事件越加頻繁

在今年6月17日衝突中，據菲律賓軍方發布的影像，中國海警使用刀具等器械，刺破菲律賓船隻。菲律賓軍方還稱，一名水手在衝突中失掉一個手指，嚴重受傷。

第二托馬斯淺灘位於菲律賓巴拉望省以西195公里處，屬於菲律賓的專屬經濟區。該島礁距離中國海南島逾1000公里。

2016年海牙國際仲裁法庭裁決，中國對南中國海島礁的"歷史性權利"沒有法律依據，且所有南中國海島礁皆不能產生領海以及專屬經濟區。中國不承認海牙國際仲裁庭對南海事務有管轄權，更拒絕仲裁結果，今年6月中，中國出台海警執法新規定。根據新規定， "非法進入"中國領海的外國船舶可以被扣留，有"非法出入境嫌疑"的外國人可被拘留審查長達60天。

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（美聯社、德新社等）

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