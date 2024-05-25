本屆戛納電影節迎來了華語電影的重磅回歸：多部華語片入圍官方單元，多名中國第六代導演代表人物齊聚一堂。在有導演感慨中國審查變少的同時，依舊有入圍影片或將無法在中國上映。

（德國之聲中文網）第77屆戛納國際電影節於5月14日至25日舉行，多部華語影片入圍官方單元：中國導演賈樟柯執導的《風流一代》入圍主競賽單元；香港導演陳可辛執導的影片《醬園弄》作為非競賽單元影片本周五在戛納首映；中國導演管虎的新作《狗陣》獲得「一種關注」單元最佳影片獎；中國導演婁燁新片《一部未完成的電影》入圍特別展映單元；香港導演鄭保瑞的《九龍城寨之圍城》入圍午夜展映單元。

美國行業雜誌《好萊塢報導》本月早些時候在一篇以「中國電影盛大回歸戛納」為題的報導中寫道：繼2023年部分回歸後，中國電影重磅回歸今年第77屆戛納電影節。報導指出，電影節總監弗雷莫 (Thierry Frémaux) 上個月坦言：「過去三、四年裡，世界電影舞台鮮有中國電影的身影。」但他同時強調，其團隊現在可以享受「中國這個電影大國回歸的滿足感」。

第六代導演集結戛納

由於賈樟柯、管虎和婁燁均是中國第六代導演的代表人物，也有影評人將此次電影節稱為中國第六代導演集結的一次電影節。第六代導演一般指20世紀80年代中後期進入北京電影學院導演系，90年代後執導電影的一批導演。在外界看來，第六代導演更具鮮明獨立意識，更加關注個體生命。

《風流一代》劇照 圖片來源： CAP/TFS/IMAGO

作為戛納電影節的「常客」，今年已是賈樟柯導演第六次競爭金棕櫚獎。據《好萊塢報導》報導，賈樟柯談到此次的感受時表示：「對我來說，來戛納放映我六年來的首部電影——特別是在新冠疫情的艱難歲月之後——讓我感覺我終於回到了電影界。」

管虎：審查變少

法新社在本周六的相關報導中介紹，管虎曾執導過戰爭題材史詩電影《八佰》等近年來在中國賣座的大片，而他此次的新片則回歸了自己的獨立風格。他對法新社說：「當我們拍攝一些小人物的電影時，壓力就會減少，電影也會變得更真誠。」

《狗陣》講述了一個男人在獄中服刑後回到家鄉的故事，與管虎的商業片中揮舞國旗的愛國主義風格大相徑庭。管虎透露，現在中國電影業的審查明顯變少了。他告訴法新社記者：「幾年前，這（審查）可能會妨礙我的工作……但我發現近年來（審查方面）有了明顯改善。如今，市場決定一切。」他還表示，國際藝術節對外交至關重要。「與不同文化的交流非常重要。但如果我們真的想相互瞭解，我們就需要去國外拍攝電影，同時也讓外國人來中國拍攝。這是我的一個願望」，他如是補充道。

中國導演管虎（左三）的新作《狗陣》獲得「一種關注」單元最佳影片獎 圖片來源： Gao Jing/Xinhua/IMAGO

「女權」大片

在這篇題為「中國攜女權大片重回戛納」的報導中，法新社注意到，電影《醬園弄》在中國社群網站上引發熱議，這主要歸功於該片的演員陣容：除了有因出演《臥虎藏龍》而蜚聲國際的章子怡以外，還有雷佳音、楊冪和易烊千璽等知名演員。

《醬園弄》的故事改編自上世紀40年代在上海引發轟動的真實凶殺案。章子怡在片中飾演主角詹周氏，這名在不幸婚姻中的勇敢女性被控殺夫碎屍。該案件引發了社會各界對女權問題的關注。法新社也提及，女權運動在中國不斷遭到打壓的現狀。

《一部未完成的電影》 無法在中國上映？

同樣是在戛納首映的《一部未完成的電影》的主題就是中國當局疫情期間採取的嚴厲措施。這部紀錄劇情片講述了2020年初一個電影攝制組在武漢附近聚會的故事。其中一人病倒後，其他人被強行關在飯店房間長達數月。該片在新加坡和德國製作。法新社預計，由於中國嚴格的審查制度，該片不太可能在中國上映。德國之聲記者也注意到，在中國官媒此次有關戛納電影節華語片的報導中，《一部未完成的電影》鮮被提及。

婁燁（中）新片可能無法在中國上映 圖片來源： Alberto Terenghi/ZUMA Press/IMAGO

此外，在戛納電影節旨在培養新人的電影基石單元，北京電影學院的叢希文憑借短片《將愛放逐》入圍。中國青年導演李蔚然的《在水一方》則入圍短片單元。美籍華裔導演曾佩裕的《藍色太陽宮》和美籍台裔導演王凱民的《蟲》也入圍了戛納平行單元影評人周單元。今年電影節推出了一個全新的沉浸式作品競賽單元，台灣導演周東彥的《穿越霧中》入選。台灣與新加坡和法國合作出品的《白衣蒼狗》則入選導演雙周單元。



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