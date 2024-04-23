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華盛頓
華盛頓哥倫比亞特區是美利堅合眾國的首都，位於美國東岸。中文簡稱華府。
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深度報導
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
初選首勝！黑利擊敗川普拿下華盛頓特區
初選首勝！黑利擊敗川普拿下華盛頓特區
美國駐聯合國前大使黑利在華盛頓特區舉行的共和黨總統候選人初選中勝出，這是她的首場初選勝利，也打斷了川普在初選中先後在多州連勝的局面。川普方面發酸文祝賀，稱對方是「沼澤女王」。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
金正恩稱韓國不再是"同族" 分析：欲越過首爾與華盛頓談判
金正恩稱韓國不再是"同族" 分析：欲越過首爾與華盛頓談判
平壤一向將威脅辭令練就到爐火純青，本周，金正恩則進一步威脅稱，要徹底摒棄北韓民族歷史中"同族"的概念，將韓國視為北韓"永遠的主敵"。專家分析認為，這抑或是美國大選之年，金正恩希望越過首爾直接與美國新總統談判。
政治
2024年1月17日
2024年1月17日
突破性會談後 北京以強硬語調對美喊話
突破性會談後 北京以強硬語調對美喊話
在中美軍事高層恢復高級別會談一周後，北京本周四言辭激烈地抨擊美國，批評美國保持著「零和博弈的冷戰思維」。對於中國防長的繼任人選以及三名中國軍工系統高層被撤銷政協委員資格這樣的敏感話題，中國國防部發言人則選擇避答。
政治
2023年12月28日
2023年12月28日
媒體：華盛頓建議G7探討如何沒收3000億美元俄資產
媒體：華盛頓建議G7探討如何沒收3000億美元俄資產
據《金融時報》等媒體報導，美國建議G7工作組探討如何沒收已被凍結的3000億美元俄羅斯資產，希望在明年2月莫斯科入侵烏克蘭兩周年之際達成計劃。不過，包括德國、法国、義大利在內的歐盟方面目前對此持保留意見。
政治
2023年12月28日
2023年12月28日
中越親善 華盛頓認為不影響美越關係
中越親善 華盛頓認為不影響美越關係
一星期前，越南和中國宣佈全面加強合作，其中也包括國防和安全領域。而就在幾個月前，越南也和美國全面升級雙邊關係，中美兩國似乎正在爭奪對越南的影響力。
政治
2023年12月18日
2023年12月18日
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焦點話題
鎖定中國 華盛頓禁共產黨員移民美國
在美國透過各項制裁收緊中國相關人員赴美簽證後，現在又明文禁止共產黨員移民入籍。對此《環球時報》總編胡錫進則強調「不是壞事」。
政治
2020年10月5日
2020年10月5日
中國制裁11美國人 華盛頓：象徵性且無效
為反擊美國制裁11名中港官員，中國也宣佈制裁11名美國人。但北京並沒有進一步說明制裁細節，引起外界懷疑是否只是象徵性制裁。
政治
2020年8月11日
2020年8月11日
中美針鋒相對 王毅批華盛頓「霸道」
在中美雙方下令關閉對方領事館後，中國外長王毅7月28日抨擊美國 「橫衝直撞、蠻橫無理」，但呼籲兩個大國進行 「理性溝通」。
政治
2020年7月29日
2020年7月29日