華盛頓郵報不再為總統候選人背書 貝索斯怕川普报復？

距離美國總統大選不到十天，傳統的左派媒體《華盛頓郵報》摒棄一貫做法，不再公開表面支持某位候選人，引發巨大爭議。該報老闆貝索斯的顧慮是什麼？

（德國之聲中文網）《華盛頓郵報》上周五（10月25日）刊登該報發行人威廉‧劉易斯（William Lewis）撰寫的一篇文章，宣佈郵報不會在總統選舉前為候選人背書，而且今後將告別這種做法。

該報記者和員工表示，報紙所有者、亞馬遜的老闆傑夫‧貝索斯做出了這一決定。

「我們不為總統候選人背書是回歸本源，」發行人威廉‧劉易斯在上周五的文章中說。《華盛頓郵報》公開表達對某位候選人的支持，始於1976年。1990年代以來，該報一直支持民主黨候選人。

劉易斯在文章中說，在貝索斯做出最終決定之時，編輯部已經寫好了一篇支持賀錦麗的社論。但他為這個決定辩护称，“我们的讀者有能力自己決定投票給誰，畢竟投票選舉下一任總統是美國人最重要的決定」。

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沉默即中立？

這在郵報的員工和讀者群中引發了憤怒。「這又何嘗不是在向某一位總統候選人示好？」資深媒體人、《底特律自由報》前編輯彼得‧巴蒂亞(Peter Bhatia)說。「這真的很不幸。而且影響是深遠的。」

《華盛頓郵報》多位專欄作家上周五晚上署名發表了一篇短文，稱該報的決定是個「可怕的錯誤」，並表示「這意味著放棄我們熱愛的《華盛頓郵報》的基本編輯信念」。

《華盛頓郵報》曾是美國調查性新聞傳統的代表之一，其報導揭露「水門事件」醜聞導致尼克森總統於1974年辭職。2013年該報以2.5億美元的價格被貝索斯收購。貝索斯當時承諾，不會干預郵報的編輯工作。

一位知情人士對《華爾街日報》透露，最近幾天已有成千上萬的讀者取消了對《華盛頓郵報》的訂閱。還有讀者在網上呼籲抵制亞馬遜，或鼓勵購物者取消他們的亞馬遜Prime賬戶以示抗議。

《華盛頓郵報》支持哪位候選人，貝索斯說了算？ 圖片來源： picture alliance/zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

貝索斯有顧慮？

批評人士認為，貝索斯擔心，如果他的報紙支持哈里斯，而川普在下周的總統選舉中獲勝，他可能遭報復。

近年來，《華盛頓郵報》的報導不止一次招致川普的不滿，他曾暗示自己可能會對亞馬遜發難。此外貝索斯還擁有太空科技公司Blue Origin，該公司與美國聯邦機構有業務合作，並有意獲得更多的政府合同訂單。

在《華盛頓郵報》宣佈最新決定之前，《洛杉磯時報》上周五也宣佈不再為總統候選人背書。該報之前在2008年以來的歷次選舉中都支持民主黨。該報老闆黃馨祥(Patrik Soon-Shiong）在接受電視採訪時說，在這場充滿爭議的選舉中，不支持候選人會 「減少分裂」。

這同樣引起數千讀者的退訂潮。在做出不表態支持候選人的決定後，上述兩家報紙都有編輯部員工辭職以示抗議。

（綜合報導）

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