華人導演張嘉玲獲2024年德國紀錄片獎

旅美華人導演張嘉玲獲得2024年德國紀錄片獎。她的作品《Total Trust》講述了人工智慧如何在中國被作為監控技術應用，以驚人的速度改變社會。

（德國之聲中文網）2024年德國紀錄片獎授予來自中國的導演張嘉玲，她憑借電影《Total Trust》（全面監視）獲獎。該片講述了人工智慧在中國作為監控技術被應用的情況。流亡美國的張嘉玲獲得了獎金為2萬歐元的主要獎項。

該獎項於周五（6月21日）在斯圖加特舉行的頒獎晚會上頒發。主獎由西南廣播公司（SWR）和巴登符騰堡州媒體與電影協會（MFG）贊助。

現居美國的張嘉玲於1984年出生於中國，作品包括講述「一胎化政策」的紀錄片《獨生之國》。

評審團表示，在德荷合拍的獲獎作品《Total Trust》中，張嘉玲捕捉到了大數據和人工智慧的駭人力量。「這是一部極其令人不安，同時觸動人心的電影，講述了在公共和私人生活中人工智慧的使用和濫用，以及審查和自我審查。」該片令人印象深刻地記錄了毛澤東開創的這個史達林式國家，正與最先進的監控技術完美結合。

評委強調：「影片以中國為鏡，敲響了警鐘：越來越廣泛地使用數字監控技術，早已成為全球現象，即使在民主國家也是如此。」

烏爾裡克‧奧廷格（Ulrike Ottinger）獲德國紀錄片獎頒發終身成就獎 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

此外，82歲的德國藝術家、攝影師和導演烏爾裡克‧奧廷格（Ulrike Ottinger）則獲得了終身成就獎。奧廷格出生於德國康斯坦茨，曾拍攝《蒙古生活》、《流亡上海》等多部紀錄片。評審團認為，其作品大多取材於陌生、較不為人知的世界和人們，無論是過去還是現在，她都能平靜而專注地捕捉到他們的儀式與風俗。

(德新社、天主教新聞社)

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