莫迪歡迎川普“回歸」 盼與西方關係提升

川普当選下任美國總統，許多國家對此感到不安，並重新評估其與美國的關係。但印度似乎並不這麼看，新德里認為，同樣推崇本國利益的川普上任後，莫迪與西方的分歧與摩擦可能得到消弭，關係得到提升。

（德國之聲中文網）「坦白地說吧，我知道今天很多國家都對美國感到緊張，」印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）上周末表示，但印度「並不在其中」。他還表示，莫迪是「前三位給川普胜選發去賀電的。」



專家認為，川普再度當選總統或對新德里有利，尤其是在莫迪試圖重啟印度與西方的關係之際。此前，莫迪因拒絕加入對俄羅斯的制裁，也拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭而與西方產生摩擦。此外，莫迪也因印度民主倒退而受到批評。



「川普胜選意味著，印度那些與西方產生矛盾的政策，將不再是華盛頓關切的問題所在。」威爾遜國際學者中心（Wilson Center）南亞主任邁克爾‧庫格曼（Michael Kugelman）表示。



在貿易、移民和氣候保護等問題上可能會有分歧——但總體而言，「川普重返白宮意味著印度與西方，尤其是與西方最強大國家的關係將得到提升。」



莫迪一直努力將印度塑造成一個崛起中的、經濟上快速增長、可以與中國抗衡的全球參與者。但批評人士認為，莫迪的威權政治和右翼印度人民黨正在令國家嚴重兩極分化，少數族群被日益邊緣化，言論自由和新聞自由受到打擊。



去年6月，莫迪首度以外交上最高規格的出訪美國，儘管有活動人士和團體要求拜登在人權問題上對莫迪施壓，兩國領導人仍在會晤後宣稱美印是「世界上最親密的夥伴之一」，並在國防和科技領域達成了多項協議。

2014年莫迪高調訪問紐約 圖片來源： Jason Decrow/AP Photo/picture alliance

「全新的路線轉變」

南亞和外交政策專家烏代‧錢德拉（Uday Chandra）表示，這些人權問題上的擔憂在川普上任後不會成為問題。「從印度的角度來看，他（川普）的路線將會是一個全新的轉變，他會更注重利益的交換。」川普一直公開表達對俄羅斯總統普丁的欣賞，他可能也會更加理解印度與莫斯科的戰略夥伴關係，這一夥伴關係可以追溯至冷戰時期，也會對印度大量購買俄羅斯原油以及拒絕在俄烏戰爭中選邊站表現出更多理解。



「這些是過去兩年裡印美關係中真正的刺痛點……但在川普上任後，我不認為這會成為問題。」錢德拉說道。

關稅問題

貿易問題仍會是敏感話題。在川普的第一個任期內，兩國貿易分歧顯著，川普曾稱印度為「關稅之王」，主要涉及農產品、哈雷戴維森摩托以及醫療設備等商品上的關稅爭議。2019年，川普取消了對印度的特殊貿易優惠待遇，印度隨即對美國的20餘種商品加徵關稅。



這一次，川普希望對所有進口商品徵收10%或20%的「普遍關稅」，並將中國商品的關稅提高至60%。而將美國視作第二大貿易夥伴的印度也不會例外。



新德里必須採取更多行動，而不是僅僅對政策做出調整以應對川普对公平貿易的重視，」新加坡南亞研究所教授C‧拉賈莫漢（C Rajamohan）表示。

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如果川普试圖限制技術移民，移民問題就可能成為一個痛點。印度人一直是申請H1-B工作簽證人數最多的群體，但川普曾稱該簽證計劃「非常糟糕」，且對美國工人「很不公平」。

綠色技術發展或受阻

也可能受阻。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）南亞項目主任米蘭‧瓦什納夫（Milan Vaishnav）表示：「過去四年裡，印度和美國在氣候變化和清潔能源領域取得了不少進展——但由於川普政府更傾向於化石燃料行業而非綠色技術，這些領域的發展可能會停滯不前。」



川普和莫迪都體現了強人政治風格，依賴情緒高昂的選民支持，並通過加深兩極分化來鞏固選票。



與西方自由派領導人不同，川普不認為莫迪的國內政策有問題，甚至不構成美國關注的因素。庫格曼補充道：「川普和莫迪都是堅定的民族主義者，致力於讓各自的國家在國內和國際上都變得更加強大。」

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「擁有共同的世界觀」

分析人士還提到了兩人之間的私人關係。2020年川普访問印度時，莫迪在全球最大的板球場為其舉辦了一場活動。此前一年，川普在德克薩斯州為來訪的莫迪舉辦了一場盛大集會，並將莫迪的號召力與「貓王」埃爾維斯‧普雷斯利相比。莫迪在上周發布的祝賀川普当選總統的推文中，分享了二人擁抱、微笑、握手的照片。



「他們之間有一種『兄弟情誼』。」錢德拉表示。「他們擁有共同的世界觀——即目前已處於一個後自由主義的世界中，傳統意義上的自由主義價值觀作為一種治理全球政治的意識形態已不再可行。這種趨勢無論在印度還是美國都是如此。」

(美聯社)

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