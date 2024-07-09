莫迪會晤普丁 強調雙方是朋友

印度總理莫迪對俄羅斯進行為期兩天的訪問並與俄羅斯總統普丁會晤。這次備受關注的訪問期間，莫迪與普丁互稱「親愛的朋友」，並強調了加強雙邊關係的願望。

（德國之聲中文網）周一（7月8日）晚間，俄羅斯總統普丁為到訪的印度總理莫迪舉辦了國宴，兩人在會面時擁抱。俄羅斯官媒塔斯社報導稱，普丁表示「非常高興」見到他「親愛的朋友」。

莫迪則在周二稱讚了印俄之間的良好關係。他說，雙邊關係建立在「相互信任和尊重的基礎上」。莫迪還稱普丁為「親密的朋友」。

這是莫迪在俄羅斯入侵烏克蘭以來首次訪問莫斯科。訪問也恰逢北約成員國領導人峰會在華盛頓舉行，俄烏戰爭是會議的核心議題。

普丁陪莫迪參觀自己的馬廄 圖片來源： Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

「戰爭不可能解決問題」

莫迪表示，印俄關係曾幾經考驗，但每次都變得更強健。莫迪說：「每個印度人都將俄羅斯視為印度的朋友，無論是在順境還是在逆境中。」

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印度始終沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。不過莫迪周二會晤普丁時表示，「戰爭不可能解決問題」。就一天前基輔一所兒童醫院遭到炮火襲擊，莫迪表示：「看到無辜的兒童被殺害，令人痛徹肺腑」。

周一俄羅斯對烏克蘭發起一輪猛烈空襲。據烏克蘭官方的消息，俄軍對該國多座城市發射了40多枚導彈，造成人員傷亡和重大損失。

莫迪稱，他與普丁討論了烏克蘭的戰事。 「在烏克蘭問題上，我們都能開誠布公地、詳細地表達自己的觀點。」他表示："我知道，戰爭不可能解決問題，解決方案與和平談判也無法在炸彈和槍彈中取得成功。我們需要通過對話找到和平之路。"

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普丁：印俄是戰略夥伴

克里姆林宮發言人也對媒體表示，普丁與莫迪就烏克蘭問題進行了「建設性」的討論。普丁則表示，俄羅斯和印度擁有特殊的戰略夥伴關係，他感謝莫迪為尋求和平解決烏克蘭衝突做出的努力。

當天早些時候，莫迪與普丁在莫斯科參觀了一個太空核技術展覽，莫迪還在克里姆林宮附近的戰爭紀念碑前敬獻了花圈。

俄羅斯長期以來一直是印度最大的武器供應方，目前也是印度最大的石油進口來源國。莫迪告訴普丁，印度和俄羅斯之間的能源合作幫助印度穩定了燃料價格，有助於控制通貨膨脹，也給全球市場帶來了穩定。

（路透社、法新社、美聯社）

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