莫迪在莫斯科間接批評戰爭

俄烏戰爭爆發後首次訪問莫斯科的印度總理莫迪告誡俄羅斯，戰爭不可能解決問題，他說，任何無辜生命的喪失都是不可接受的。烏克蘭總統澤倫斯基發帖對莫迪訪俄表達深切失望。

（德國之聲中文網）印度總理莫迪周二（7月9日）在同俄羅斯總統普丁會晤之際，間接表達了對俄烏戰爭的批評。

鏡頭前，莫迪對普丁表示，「戰爭不可能解決問題」，就一天前基輔一所兒童醫院遭到炮火襲擊，莫迪說，「看到無辜的兒童被殺害，令人痛徹肺腑」。

就在莫迪抵達莫斯科的當天，俄羅斯對烏克蘭發起一輪猛烈空襲。據烏克蘭官方的消息，俄軍對該國多座城市發射了40多枚導彈，造成全國40多人死亡以及基礎設施嚴重受損。

克里姆林宮周三（7月10日）否認了普丁總統與印度總理莫迪在會談中存在任何分歧。記者詢問取消一輪討論是否意味雙方存有分歧時，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，取消一輪會談是出於日程安排之故，「絕對不是意見分歧或者出現了意外狀況」，要談的話題都已經涵蓋了。

結束俄羅斯之行後，莫迪繼續前往維也納。在與奧地利政府首腦會談時莫迪表示，「無論發生在哪裡，無辜生命的喪失都是不可接受的。」他再次強調，「問題不能在戰場上解決」。

走紅毯的親密朋友莫迪 圖片來源： Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

「親密的朋友」

周一（7月8日）晚間，俄羅斯總統普丁在莫斯科郊外的官邸為到訪的印度總理莫迪舉辦了國宴，兩人在會面時擁抱。俄羅斯官媒塔斯社報導稱，普丁表示「非常高興」見到他「親愛的朋友」。

莫迪同普丁周二的會晤持續了3個小時。莫迪說，雙邊關係建立在「相互信任和尊重的基礎上」。莫迪還稱普丁為「親密的朋友」。

這是莫迪在俄羅斯入侵烏克蘭以來首次訪問莫斯科。訪問也恰逢北約成員國領導人峰會在華盛頓舉行，俄烏戰爭是會議的核心議題。

印度始終沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。不久前，瑞士雖派代表參加在瑞士舉行的旨在解決俄烏戰爭問題的和平會議，但沒有簽署閉幕聲明。

普丁在莫斯科郊外的官邸親自駕車同莫迪兜風 圖片來源： Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

「需要通過對話找到和平之路」

莫迪表示，印俄關係曾幾經考驗，但每次都變得更強健。莫迪說：「每個印度人都將俄羅斯視為印度的朋友，無論是在順境還是在逆境中。」

莫迪稱，他與普丁討論了烏克蘭的戰事。 「在烏克蘭問題上，我們都能開誠布公地、詳細地表達自己的觀點。」他表示：「我知道，戰爭不可能解決問題，解決方案與和平談判也無法在炸彈和槍彈中取得成功。我們需要通過對話找到和平之路。」

周一，也就是基輔一家兒童醫院遭到炮火襲擊的當天，烏克蘭總統澤倫斯基就莫迪訪俄在X發帖寫道，「在這一天，看到世界上最大的民主國家的領袖在莫斯科擁抱世界上最血腥的罪犯，這是多麼大的失望，對和平努力又是多麼大的打擊呀。」

俄羅斯石油助力印度經濟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普丁：印俄是戰略夥伴

克里姆林宮發言人也對媒體表示，普丁與莫迪就烏克蘭問題進行了「建設性」的討論。普丁則表示，俄羅斯和印度擁有特殊的戰略夥伴關係，他感謝莫迪為尋求和平解決烏克蘭衝突做出的努力。

當天早些時候，莫迪與普丁在莫斯科參觀了一個太空核技術展覽，莫迪還在克里姆林宮附近的戰爭紀念碑前敬獻了花圈。

俄羅斯長期以來一直是印度最大的武器供應方，目前也是印度最大的石油進口來源國。不過，一段時間以來，印度俄制武器的進口有所下降，與此同時，印度增加了購買西方軍火的數量，包括美國、法國和以色列。

莫迪告訴普丁，印度和俄羅斯之間的能源合作幫助印度穩定了燃料價格，有助於控制通貨膨脹，也給全球市場帶來了穩定。

雙方希望繼續擴大貿易往來，爭取在2030年前實現1000億美元的貿易額。

(綜合報導)

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