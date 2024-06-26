荷蘭「不粘鍋」將出任新一屆北約秘書長

北約秘書長的任命並未出乎意料，在羅馬尼亞總統約翰尼斯退出競選後，即將卸任的荷蘭首相呂特當選已是順理成章。

（德國之聲中文網）周三（6月26日），北約的32個成員國表示贊同任命即將卸任的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）為新一屆北約秘書長。他將於10月1日正式接替史托騰柏格（Jens Stoltenberg），後者已兩度延長任期。

呂特周三表示，能夠從史托騰柏格手中接過這一職位是「極大的榮譽」。他說，「北約是，也會繼續是我們集體安全的基石。領導這個組織是一重大責任，我決不敢有一絲怠慢。」

呂特在任荷蘭首相長達14年之久，他領導的執政聯盟將在幾周後結束。一直以來，呂特被視為有能力在危險時刻領導北約。

英德等歐洲大國的領導人蘇納克和肖爾茨等均對這項任命表示支持，他們說，在北約75年的歷史上，這是「對自由和安全的最佳選擇」。上周，另一競選北約秘書長的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）退出了競爭，從而為呂特當選鋪平了道路。

呂特領導的荷蘭政府向烏克蘭提供了F-16戰機 圖片來源： ZUMA Press Wire/picture alliance /

呂特支持向烏克蘭提供武器

去年7月初，呂特領導的荷蘭4黨聯盟政府在難民問題上無法達成統一，政府破裂，呂特宣佈辭職。隨後舉行的大選中，荷蘭極右翼黨獲勝，從那時起至今，自由派的呂特一直擔任著看守政府的首相。

去年10月，呂特首次表示有意擔任北約秘書長一職，此後，開始在各國進行了低調游說。在取得美國的支持後，大多數盟國也都先後表示呂特是接替史托騰柏格的理想人選。

作為荷蘭首相，呂特支持向烏克蘭提供武器，除榴彈炮外，荷蘭軍隊還向烏克蘭轉交了F-16戰鬥機。在他執政的14年裡，荷蘭的國防預算直到今年才首次實現了北約的目標，即將國內生產總值（GDP）的2%用於國防。

2024年3月呂特訪華 圖片來源： Li Xueren/Xinhua/IMAGO

可能不如前任咄咄逼人

人們預測，上任北約秘書長後，呂特可能不會像前任那樣鋒芒畢露，而是更加注重外交策略。他的主要任務將是平衡北約32個成員國的不同利益，並在對外展示統一形象。

很長一段時間以來，呂特在荷蘭一直被嘲笑為「特氟龍馬克」，因為他身上的一切似乎都像水從鴨背上滑落一樣，他在位時間很長，各種危機災難都能躲過去。

一位歐盟外交官指出，呂特在歐盟內常被稱為「否定先生」，他對像法國總統馬克宏那樣的廣泛深入的改革計劃非常反感。他的人脈關係不錯，既同肖爾茨談得來，也能與義大利右翼總理梅洛尼相處融洽。他支持梅洛尼將難民庇護程序外包給第三國的做法。

（綜合報導）

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