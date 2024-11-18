英相與習近平談人權 中方驅離外媒

繼英國外交大臣拉米上月訪華之後，英國首相斯塔默在裡約G20峰會期間會晤中國國家主席習近平。這是兩國領袖時隔6年多以來首次會晤。

（德國之聲中文網）11月18日，中國國家主席習近平與英國首相斯塔默（Keir Starmer，又稱施凱爾）在巴西裡約熱內盧的G20峰會期間舉行了會晤。

值得注意的是，據彭博社、《衛報》等媒體報導，英方還沒能跟中國多談談人權議題，英媒記者就遭中國官員趕出現場。

報導稱，當時由中國國家主席習近平首先開始發言，稱要在經貿、乾淨能源等領域加強兩國合作。斯塔默則提到中英外交官員10月在北京的會談，但接著就在他說到壹傳媒集團創辦人黎智英在獄中處境的時候，現場的英媒記者就突然被驅離。

此事顯示，英國欲與中國關係解凍，仍面臨重大挑戰。今年11月，英國外交大臣拉米（David Lammy）曾與黎智英之子黎祟恩會面，強調此案是英國政府的優先關注事項，卻遭中方批評為「為反中亂港分子撐腰張目，就特區司法案件審理說三道四」。

中英領袖談了什麼？

斯塔默對習近平表示，「強有力的英中關係對我們兩國都很重要」，英方希望雙邊關係「始終如一、持久、相互尊重」。習近平則說，兩國有著巨大合作潛力，中英雙方享有廣闊的合作空間。

據路透社報導，英國首相表示，他計劃與習近平舉行一次「全面的雙邊會談」，地點可能安排在北京，也可能倫敦，希望英國財政大臣裡夫斯（Rachel Reeves）在明年年初舉行的英中經濟與金融對話重啟前，會見中國國務院副總理何立峰。

斯塔默說，「我們希望兩國關係能夠長期持續下去，互相尊重，正如我們達成的共識，盡量避免意外，加強對話，促進更深的理解」。

他還補充說：「英國將是一個可預測且一致的主權行為體，致力於法治和多邊體系」，並表示，他對習近平在今年8月的一次通話中的坦率表示贊賞。

這也是2018年2月以來，中英兩國領導人首次會晤。期間，英國首相已經從當時的特麗莎‧梅換成了約翰遜、特拉斯、蘇納克以及今年剛剛上任的斯塔默。近年來，受到香港、人權、間諜指控等事件的多重影響，中國和英國的雙邊關係趨於緊張，不過雙方仍互為重要貿易夥伴。

斯塔默於今年7月選舉期間向英國選民作出承諾，恢復英國經濟，重建公共服務。為此，他大力鼓勵來自不同國家的貿易和投資。

今年年中工黨上台後，英國兩國關係開始出現轉機的跡象，10月份，英國外交大臣拉米對中國進行了為期兩天的訪問，被認為是為改善以及推進雙邊關係重回正軌創造了積極條件。

（綜合報導）

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