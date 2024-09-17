英特爾推遲在德建廠計劃 馬格德堡頗為失望

對德國總理肖爾茨以及三黨聯合政府而言，英特爾在薩克森-安哈爾特州的晶片工廠是標桿性的項目。如今，英特爾暫停了建廠的計劃。接下來該怎麼辦呢？

（德國之聲中文網）投資300億歐元、創造3000個就業崗位--由德國政府重金扶持的美國晶片製造商英特爾在馬格德堡市的項目，如今成為未知數。英特爾總裁蓋興格（Pat Gelsinger）表示，預計推遲兩年。但這一時間框架有些模糊。

還有戲嗎？這一打擊對德東地區又意味著什麼？以下是最重要的一些答案。

英特爾之前為什麼宣佈要在德國建廠呢？

多年前，英特爾就在競爭中不及對手。總裁蓋興格雄心勃勃的計劃是，為其它晶片企業進行"委託生產"，也稱"合約製造"，以此重返世界領先地位。為此，英特爾計劃投巨資修建新工廠--在美國，也在歐洲。蓋興格計劃在馬格德堡採用最先進的生產程序--如此先進，以至於還有待研發出來。

那麼英特爾現在為什麼又要暫停在德國的項目呢？

英特爾必須要削減開支。該公司面臨高額虧損，收入卻不及蓋興格的期望。他已經裁掉了公司1.5萬個崗位。儘管德國政府為馬格德堡提供100億歐元資助，但仍須再投入200億歐元。面對這一選擇，英特爾更願意把這一巨額資金投入本土市場美國。那裡也有政府的高額補貼，並且，作為軍火企業的供應商，英特爾的地位可能十分穩固。

德國為何想要提供巨額資助興建晶片廠？

新冠疫情爆發後，半導體供應的瓶頸拉響了警鐘。當時，汽車生產線多次暫停，筆記型電腦一部難求，買一台洗衣機有時也要等幾個月。對亞洲、特別是在高科技晶片方面對台積電（TSMC）的依賴，引起了西方的重視。美國、歐盟競相推出補貼措施，希望在數年內擁有更大的供給安全。

（圖為2023年6月19日）與英特爾簽約後，德國總理肖爾茨（圖後右）稱之為德國最大的一筆外商直接投資。圖後左為英特爾總裁蓋興格 圖片來源： Sean Gallup/Getty Images

對德國政府來說這是個打擊嗎？

對總理肖爾茨（社民黨）而言，這是標桿性的項目，讓德國成為歐洲重要的晶片產地。當時與英特爾簽約後，肖爾茨稱之為德國最大的一筆外商直接投資。

而在政治上，英特爾這次的決定對肖爾茨以及三黨聯合政府也是一次打擊，特別是本周德國布蘭登堡州將迎來重要的州議會選舉。

德國經濟部長哈貝克（綠黨）則立即強調，推遲建廠是純粹的企業性質的決定。肖爾茨也表示，英特爾承諾仍繼續堅持該項目。在歐洲和德國生產半導體仍是正確的方向。

事實上，的確還有其它項目在進行。比如台積電在德勒斯登的工廠目前已開始施工。

至於德國政府計劃投入的巨資，如今該如何使用，答案還不明確。三黨聯合政府已經對此產生分歧。

打造歐洲晶片自主未來 台積電德國廠動工 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

對德國經濟界和德東地區來說這是一次打擊嗎？

英特爾在馬格德堡德項目涉及到數千個就業崗位，推遲建廠引發不安。德東地區在兩德統一後，經歷過不少投資計劃泡湯的事件。儘管薩克森-安哈爾特州經濟部長舒爾策（Sven Schulze）保持希望："英特爾仍繼續堅持這個項目，即便時間上有推遲。"但一些人擔心事件的結果。

德東地區如今啟動了多個大項目，特別是特斯拉有一萬名員工的工廠。對該廠所在的布蘭登堡州來說，是一個成功。不過，特斯拉也遇到挫折。電動汽車銷售停滯，擴建工廠受到當地的阻力。此外，德國Ifo經濟研究所估計，德東企業面臨專業人才更為缺乏的情況。

馬格德堡周邊道路擴建已經開始施工了 圖片來源： Stephan Schulz/dpa/picture alliance

對馬格德堡及周邊地區而言，此舉意味著什麼？

馬格德堡市以及薩克森-安哈爾特州近來正加大力度落實與英特爾建廠相關的事宜。通往廠址的道路已開始擴建，首個施工許可已經頒發。因此，那裡的失望情緒是大的。州經濟部長舒爾策表示，聯邦、州、市三個層級將共同磋商這一項目的推遲所產生的影響。工業園區的部分土地從一開始就是為供應商設計的。這些土地可能會賣給其它企業。

帶你走進德國「薩克森矽谷」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、德國電視一台）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。