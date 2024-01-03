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英格蘭

英格蘭是英國的構成國之一，位於大不列顛島的東南方。

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深度報導

參加本次罷工的醫生

物價變高 薪水難漲 英格蘭醫生大罷工

物價變高 薪水難漲 英格蘭醫生大罷工

英格蘭的數千名助理醫生從本周三開始進行長達六天的罷工，他們要求增加35%的薪水，以應對通貨膨脹，尤其是在醫院診所面臨巨大接診壓力之際，英國政府認為這是無法承受之重。
健康2024年1月3日
Fußball Nations League A | Deutschland - England, Gruppenphase

行納粹禮 英格蘭球迷在德被捕

行納粹禮 英格蘭球迷在德被捕

在慕尼黑舉行的一場英格蘭對德國隊的比賽前，有英格蘭球迷因行納粹舉手禮被逮捕。此前，英格蘭隊教練曾警告同胞不要在客場「丟人」。
體育2022年6月8日
external

吸血鬼的故鄉：英國小鎮惠特比

吸血鬼的故鄉：英國小鎮惠特比

愛爾蘭作家斯托克（Bram Stoker）在125年前的今天，也就是1897年5月26日，出版了他的小說《德古拉》。他的靈感來自於英格蘭東北海岸的惠特比鎮，那裡現在已經成為吸血鬼小說迷的朝聖地。
文化2022年5月26日02:09 分鐘
UK Prinzessin Diana

戴安娜王妃——永遠的英倫玫瑰

戴安娜王妃——永遠的英倫玫瑰

英國王妃戴安娜是英國王儲、威爾斯親王查爾斯的前妻，威廉王子和哈利王子的母親。她是20世紀最受關注的一位女性，時至今日，這些往事仍然為人們津津樂道。
文化2021年12月1日11 張圖
Weltspiegel | Rom, Italien | EURO 2020 Finale - England gegen Italien - Fans feiern den Sieg Italiens

歐洲盃奪冠 義大利沸騰了

歐洲盃奪冠 義大利沸騰了

時隔53年，義大利再次奪得歐洲盃冠軍。賽後，義大利上下沸騰了。對於英格蘭人而言，這則是心碎的一夜。
足球2021年7月12日02:25 分鐘
EURO2020 I Italien - England

歐洲盃：義大利睽違53年奪冠 15連勝刷隊史紀錄

歐洲盃：義大利睽違53年奪冠 15連勝刷隊史紀錄

義大利在歐洲盃中通過點球大戰以 3:2擊敗英格蘭奪冠。這是義大利睽違53年再次拿下冠軍，更再度刷新隊史連勝紀錄，延續了34場的不敗紀錄。
文化2021年7月12日
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