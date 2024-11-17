英媒：北韓重型武器被投入庫爾斯克戰場

有媒體報導稱，俄羅斯最新發起的庫爾斯克反攻行動中，不僅投入了大量北韓士兵，而且還動用了平壤提供的重型武器。

（德國之聲中文網）英國出版的《金融時報》報導稱，俄軍新近對庫爾斯克發起的反攻行動中，不僅投入了數以千計的北韓士兵，而且還使用了來自北韓的重型武器。《金融時報》援引可靠消息來源報導稱，過去幾周來，已有50門北韓制自行榴彈炮和20門多管火箭炮被送往俄羅斯境內。報導稱，這些重型武器目前已經運抵庫爾斯克附近地區，以協助俄軍發起的反攻行動。數天前，俄羅斯境內一個火車站內，曾有人看到北韓制「谷山」自行榴彈炮，這種火炮的射程可以達到50公里。

今年六月，俄羅斯總統普丁訪問平壤，並同北韓領導人金正恩舉行會晤。 圖片來源： Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

來自西方及烏克蘭的軍事專家們的訊息顯示，為了發起庫爾斯克反攻行動，俄軍目前已經集結了大約五萬兵力，其中包括一萬多名北韓士兵。這些北韓士兵此前在俄羅斯境內接受了軍事訓練，並配備了俄軍軍服和裝備。今年春季，烏克蘭軍隊對俄羅斯本土發動突然襲擊，並佔領了庫爾斯克部分地區。俄軍期望通過此次反攻行動，將烏克蘭軍隊趕出俄羅斯本土。

俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭，目前已接近一千天。俄羅斯軍隊雖然佔領了烏克蘭大約20%的領土，但卻為此付出了慘重的人員和裝備代價。有鑑於此，過去一段時間以來，來自北韓的大規模兵員和武器對俄羅斯變得至關重要。

（德新社）

中國俄羅斯伊朗北韓悄然形成邪惡新軸心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究