英國首相訪德：不會重返歐盟

不久前上任的英國首相斯塔默在訪問柏林期間，與德國總理肖爾茨會晤。兩位領導人宣佈，英德將在年內簽署一份新的合作條約。但斯塔默也強調，脫歐之後的英國不會走回頭路。

（德國之聲中文網）斯塔默本周三（8月28日）在柏林與德國總理肖爾茨舉行了會晤。兩人在會後表示，英德兩國計劃深化雙邊關係，並在今年底之前簽署一份合作條約，規劃在國防、經濟、移民、能源和氣候保護等方面加強合作。

在聯合新聞發布會上，肖爾茨表示，接下來幾個月，這份合約將賦予兩國關係一個全新的基礎，這一合作將造福於兩國人民，造福於歐洲和跨大西洋的地區安全。斯塔默說，這一願景是"一代人只能遇到一次"的機會。

斯塔默表示，英國希望在保守黨執政多年後，展開與歐盟關係新的一頁。但他同時強調，"這並不意味著英國脫歐會被逆轉，或者英國將重新加入歐盟統一內部市場及關稅聯盟。"

他還表示，英國無意加入"青年流動計劃"（Youth Mobility Scheme）。這是德國力推的英國同歐盟國家之間青年就業優惠簽證計劃。英國與德國計劃在制止非法移民和打擊人口販運方面加強合作。

斯塔默在柏林受到聯邦國防軍儀仗隊的歡迎 圖片來源： Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

繼續支持烏克蘭

斯塔默說，德國目前是英國的第二大貿易夥伴，新的條約將為在兩國創造就業崗位、推動經濟增長提供機會。他表示，經濟增長是他的工黨政府任內最重要的任務。在經歷了保守黨執政長達14年之後，英國新政府面對巨大的財政赤字壓力，並計劃採取"充滿痛苦"的緊縮開支措施。

肖爾茨和斯塔默還承諾，將繼續支持烏克蘭抗擊俄羅斯的侵略。"德國和英國堅定地站在烏克蘭一邊"，肖爾茨表示，希望G7國家盡快就援助烏克蘭一攬子計劃的技術細節達成一致。

談及中東衝突，兩位領導人強調，在符合人道主義國際法的前提下以色列擁有自衛的權利，目前有必要在整個地區避免局勢激化。英國和德國將繼續為政治解決中東衝突而努力。肖爾茨呼籲有關各方就停火和釋放以色列人質繼續談判。

（德新社、法新社）

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