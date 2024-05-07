英國稱國防部薪資系統遭遇網路攻擊

周二，一名英國議員表示，中國可能發動了一場針對英國軍隊的大規模網路襲擊，目的是獲取軍事人員的姓名和銀行訊息。中方對此予以堅決駁斥。

（德國之聲中文網）英國首相蘇納克表示，有跡象顯示，"有人對英國武裝力量的支付系統進行了惡意入侵"，不過，蘇納克並沒有點名中國。

蘇納克做出這番表態之前，英國議員、前部長埃爾伍德（Tobias Ellwood）表示，國防部薪資支付系統的外部承包商已成為駭客攻擊目標，他還補充說，攻擊行動具有中國駭客行動的特徵。



退伍軍人、也曾擔任英國議院國防委員會主席的埃爾伍德對英國廣播公司BBC表示："通過薪資系統獲取工作人員的姓名和銀行訊息，這些跡象都指向中國，因為尋找可被脅迫的對像是其戰略的一部分。"



英國國防大臣沙普斯將在周二晚些時候，向英國議院通報數據洩露的具體情況。據信，遭洩露的訊息中，也包含少數現役及退役軍人的私人地址。



內閣大臣斯特雷德向最先報導數據洩露事件的天空電視台表示，目前英國政府並沒有將矛頭指向中國，"這只是一種假設，我們目前並沒有這麼說。"但他同時也表示，英國政府認為北京當局是一項"劃時代的挑戰""在中國問題上，我們必須睜大眼睛。"





此前，英國首相蘇納克也表示，中國對內變得越來越獨裁，對外則變得愈加自信，因此，英國政府已經制定了"強有力的對華政策"。

英國首相蘇納克：英國已制定出強有力的對華政策。 圖片來源： Benjamin Cremel/Pool via REUTERS

埃爾伍德是英國對華政策的鷹派人物，此前曾對中國在香港的作為提出強烈批評。埃爾伍德在天空電視台發布有關駭客行動的指控後，中國官方予以堅決駁斥。中國外交部稱，"英國個別政客的指控毫無根據，中方堅決反對和打擊一切形式的網路攻擊，反對利用這一問題在政治上抹黑其他國家"。

（法新社）

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