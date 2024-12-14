英國安德魯王子再爆醜聞：親信被控為中國間諜

英國安德魯王子的一名親信被指控為中國間諜而被禁止入境英國，引發軒然大波。中方也隨即作出回應。最新消息對這名醜聞纏身的約克公爵而言無疑是雪上加霜。

(德國之聲中文網）英國前安全國務大臣湯姆‧圖根哈特（Tom Tugendhat）周五（12月13日）表示，一名疑似中國間諜的人竟成為醜聞纏身的安德魯王子的親信，這是「極其令人尷尬的」。

2023年2月，此匿名為「H6」的中國商人在北京飛往倫敦的航班上被帶下飛機後，被告知英國決定禁止他入境。禁止入境令於同年3月生效。H6就此向特別移民上訴委員會(SIAC)提出上訴。該委員會本周四維持了英國內政部早前禁止H6入境的決定，以書面裁決駁回他的上訴。這讓他據報與安德魯王子的關係首次曝光。

根據裁決書的內容，H6手機中的文件表明，他「故意掩蓋」自己與中國共產黨和統戰部的聯繫，並能夠在英國知名人士和中國高級官員之間建立關係，而「這些關係可能被中國共產黨(包括統戰部)或中國政府用作政治干預目的」。

廣受關注

周五晚些時候，安德魯向BBC和其他媒體發表聲明稱，相關擔憂被提出後，他就「終止了與此人的所有聯繫」。根據裁決書內容，H6被描述為安德魯王子的「親密知己」。安德魯的聲明還強調：雙方是「通過正式渠道認識的，從未討論過任何敏感話題」。

然而，有關此案的消息仍然佔據了英國各大媒體的頭條。《每日電訊報》報導稱，英國情報機構軍情五處（MI5）正在調查安德魯收受的中國資金；而《泰晤士報》則指出，這位王子曾邀請該商人造訪王室產業，包括白金漢宮、聖詹姆斯宮和溫莎城堡。據《鏡報》報導，查爾斯國王已得到軍情五處的相關簡報，並對這一情況感到「非常惱火」。一名英國王室消息人士告訴路透社，白金漢宮已通過適當方式在適當時機得到了相關情況的通報。

《每日電訊報》報導稱，英國情報機構軍情五處（MI5，圖中）正在調查安德魯收受的中國資金。 圖片來源： picture alliance/dpa/EPA/H. Villalobos

中方回應

中國駐英國使館網站周五也就此發文回應。文章稱：「有媒體報導，一名在英有居住權的商界人士去年已被英方禁止再次入境，原因是他與中國統戰部門有聯繫，涉嫌對英國構成國家安全風險。中方有何評論？」

中國駐英國使館發言人回應道：「英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的『間諜』故事，這是典型的賊喊捉賊。其目的是誣蔑抹黑中國，破壞中英正常人員往來。我們對此予以強烈譴責。」

這名發言人同時強調：「必須指出，中國共產黨領導的統一戰線工作，旨在團結各黨派、各階層、各民族、各團體以及各界人士，促進中國共產黨與黨外人士的合作。」

該發言人最後指出：「中方胸懷坦蕩，光明磊落，無可非議。英方一些人動輒拿中國的統戰工作說事、詆毀中國政治制度，其用心十分險惡，但決不可能得逞。我們敦促英國有關方面停止製造事端，停止散佈』中國威脅論』，停止破壞中英正常人員交往。」

2021年，美國女子弗吉尼亞‧尤弗裡(圖中)在紐約提起民事訴訟，聲稱安德魯在她未成年時對她實施了性侵犯。 圖片來源： Bebeto Matthews/AP/picture alliance

醜聞纏身

雖然英國首相斯塔默自今年7月上任以來一直尋求緩和與中國的關係，但倫敦和北京已多次互相指責從事間諜活動。英國安全部門警告稱，中國試圖滲透英國的政治、商業和學術領域。

H6案件也將焦點投向了安德魯王子的財務狀況。現年64歲的安德魯是英國已故女王伊麗莎白二世的次子、查爾斯國王的弟弟，擁有約克公爵的爵位。2011年，在一系列與其有關的醜聞曝光後，安德魯辭去英國貿易和投資特別代表職務。因為與美國性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的友誼而受到批評，安德魯於2019年11月辭去王室職務。

2021年，美國女子弗吉尼亞‧尤弗裡(Virginia Giuffre)在紐約提起民事訴訟，聲稱安德魯在她未成年時對她實施了性侵犯。 2022年，伊麗莎白二世收回了安德魯的所有榮譽軍銜和王室贊助人身份。安德魯一直否認性侵指控，最終於2022年2月與尤弗裡（Virginia Giuffre）達成庭外和解。

據路透社援引英國媒體報導，查爾斯國王已經切斷了對安德魯的津貼，並希望將他驅逐出溫莎大公園的皇家小屋。周四的裁決書提到，H6曾被授權代表安德魯王子在中國尋找投資者。此外，裁決書還提到了從H6的設備中復原的一份2021年文件，其中列出了H6和安德魯王子之間的通話要點，H6寫道，這名王子「處於絕望境地，會抓住任何機會」。

（路透社，德新社，法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。