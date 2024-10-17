英國外交大臣本周訪華

北京和唐寧街均證實，英國外交大臣拉米將於本周訪問中國。這也是今年七月斯塔默當選英國首相以來，首次有英國政府高級官員訪問北京。

（德國之聲中文網）過去幾年以來，受香港民主運動遭鎮壓以及新疆等地惡劣人權記錄的影響，中英兩國關係陷入緊張。

唐寧街十號發言人表示，拉米會「挑戰中國」，但也會尋求「必要的務實合作」。這位發言人說：「在必要的時候，我們會挑戰中國，我們也會以一貫的、持久的戰略方式來管控英國的對華立場。」

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上證實，英國外交大臣拉米將在10月18日至19日對中國展開正式的訪問行程。毛寧稱，中英兩國都是安理會成員國，「雙邊關係的長期穩定發展符合兩國的共同利益，中方希望雙方增進戰略互信，加強各領域對話與合作」。

2015年，時任英國首相的卡梅倫曾讚揚英中關係進入了「黃金時代」，但接下來的幾年間，倫敦和北京的關係卻明顯惡化。

英國首相斯塔默呼籲中方釋放香港民主人士黎智英。圖為2021年黎智英出庭受審。 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS



英國前殖民地香港發生歷時數月的抗議活動後，北京在2020年開始實施國安法，引起英國方面的批評。倫敦認為，北京此舉侵犯了香港民眾的自由和權利，但北京則駁斥稱，香港穩定遭到破壞之際，北京恢復了這一世界金融中心的和平和繁榮。

拉米出訪前夕，英國首相斯塔默呼籲北京當局立即釋放香港民主人士、富商黎智英。黎智英的律師團隊在倫敦表示，他們希望拉米能夠將黎智英案作為訪華期間的「重要議題」。

除此之外，中國在新疆和西藏的人權記錄，也一直是困擾中英關係的爭執性議題。

（路透社）

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