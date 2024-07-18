與俄方進行和平談判？ 烏克蘭民眾有意願

最近的一項民意調查顯示，烏克蘭公民希望與俄方談判，但同時也希望收復領土，並且認為拒絕服兵役不是問題。專家們認為，這種矛盾的觀點凸顯了人們的挫敗感。

（德國之聲中文網）在烏克蘭，與俄羅斯進行和平談判的討論越來越多。總統澤倫斯基過去一直拒絕與俄羅斯領導人達成任何協議，甚至頒布了一項法令，禁止與俄方談判。但現在情況顯然正在發生變化。澤倫斯基認為，俄方代表應該出席烏克蘭計劃11月召開的第二次 「和平峰會」。

是談判的時候了？

與此同時，一項調查顯示，在不直接處於戰爭前線的烏克蘭地區， 44% 的烏克蘭人認為，基輔與莫斯科之間是時候開始正式談判了。35% 的人認為沒有理由開始和平談判，21% 的人尚未決定。這項調查是烏克蘭線上媒體ZN.UA委託烏克蘭拉祖姆科夫研究中心進行的，調查時間為 2024 年 6 月 20 日至 28 日。

調查結果也顯示，烏克蘭人堅決反對烏方滿足普丁最近提出的結束戰爭的條件。近 83% 的受訪者反對烏克蘭軍隊撤出頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱等地區。約 84% 的受訪者反對將這些地區割讓給俄羅斯。此外，77% 的受訪者反對西方解除對俄的所有制裁。

烏克蘭社會的困惑

「這反應了民眾的挫敗感。人們不知道在戰爭條件下，他們和國家會有什麼前景。調查結果正反映出這種社會自相矛盾的訊號。」政治學者、「國家穩定與團結平台 」聯合創始人薩克揚（Oleh Saakyan）接受德國之聲採訪時表示。他還補充指出，和平談判的強烈意願表明，之前動員和團結民眾的努力已經耗盡，因為這些努力都是為了打一場短期戰爭：「我們最終陷入了一場持久戰，無論是當局還是精英們，都沒有向民眾提供在長期戰爭或戰爭威脅的條件下他們應該如何在烏克蘭生活的設想」。

他認為，一切被推遲到 「戰後 」進行的工作，如打擊腐敗、行政效率低下等等，開始讓烏克蘭人感到不安。因為人們已經意識到，戰爭將持續很長時間：「動員、濫用權力、能源和經濟問題、前線防禦工事和國防防衛，所有這些問題目前都是社會的熱點問題，因為戰爭仍在繼續，而這些問題仍未解決。與此同時，社會希望取得勝利，但目前如何實現這一點並不明確」。

烏克蘭總統已經有幾個月沒有再提及恢復到1991年俄烏邊界作為與俄羅斯和平談判的前提條件 圖片來源： Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

基輔國立塔拉斯舍甫琴科大學的雷特羅維奇（Ihor Rejterowytsch）指出，烏克蘭總統已經有幾個月沒有再提及恢復到1991年俄烏邊界作為與俄羅斯和平談判的前提條件，但也沒提及新的邊界。這讓烏克蘭社會感到困惑。在接受德國之聲採訪時他表示：「結果是，一方面，大多數人希望收復所有領土，另一方面，又有大約一半的人認為拒服兵役沒有問題。這些回答是矛盾的。因此，我們必須關注這一點，並思考一個能夠讓烏克蘭社會能夠接受的解決方案。」

如何在戰爭條件下生活？

為了獲得烏克蘭人對其倡議的支持，政府應就未來與社會展開開放公開的對話，並就如何在戰爭條件下繼續生活提出設想。專家們認為，應讓盡可能多的人參與決策過程。同時，他們也指出，對複雜問題做出矛盾的反應，是處於完全不確定狀態社會的正常現象。

拉祖姆科夫（ Rasumkow ）研究中心的米先科（Mykhaylo Mishchenko）解釋說："需要始終關注公眾情緒，並識別到情緒的變化，這樣才能為應對挑戰做好精心準備。「

接受德國之聲採訪的專家一致認為，進行此類調查目前是有必要的，以便烏克蘭領導層能夠清晰地制定未來發展的各種選擇，並相應地為第二次 「和平峰會 」做好準備。

為何俄羅斯在哈爾科夫的進攻陷入停滯 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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