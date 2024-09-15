與中方對峙數月後 菲巡邏艦撤離爭議島礁

菲律賓和中國方面周日分別證實，從4月起停泊在薩比納礁（中國稱仙賓礁）附近的菲律賓馬戈巴努亞號已經離開。該艦此前曾與中國海警船發生數次摩擦衝突，菲方稱其「在極其惡劣的情況下執行了警戒任務」。

（德國之聲中文網）據菲律賓國家海事委員會周日表示，此前停泊在一座南海爭議島礁附近的菲律賓船隻已經撤離該區域。

菲律賓海岸警衛隊的巡邏艦特蕾莎‧馬戈巴努亞號（ Teresa Magbanua）從今年4月起一直停靠在薩比納礁（Sabina Shoal，中國稱仙賓礁）附近，以宣示馬尼拉政府對於該區域的主權主張，同時防止中國奪取該島礁。

中國方面周日也證實了菲船隻離開的消息。中國海警局新聞發言人劉德軍表示，9月14日14時許，「非法滯留」的菲9701號船撤離仙賓礁潟湖。他呼籲菲律賓方面「停止煽宣炒作、冒險侵權」，並強調中國「對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。

法新社指出，中國對幾乎整個南中國海區域提出主權要求，並且不斷採取行動宣示這些主張，儘管多年前海牙國際仲裁庭的一項裁決認為中國在南海的主權主張沒有法律依據。

中方稱「依法對菲船隻採取管控措施」 圖片來源： Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

最近一段時間以來，菲律賓和中國船隻在仙賓礁附近至少發生三次摩擦衝突事件。中方稱其海警人員是「依法對菲船隻採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗」。菲律賓方面則指責中方採取「具侵略性和危險的行為」對菲船隻進行衝撞。在其中一次衝撞事件中，菲方的馬戈巴努亞號艦的艦橋翼和干舷受損。

黃岩島「歷史重演」？

仙賓礁是一座無人居住的環礁，距離菲律賓西部的巴拉望島約140公里，距離中國海南島大約1200公里。兩國都聲稱對該島礁擁有主權。

「在執行任務期間，馬戈巴努亞號要面對入侵者更大型船隊的包圍，惡劣的天氣，船員依靠逐漸減少的日常補給維持生存」，菲國家海事委員會主席貝爾薩敏（Lucas Bersamin）在周日的一份聲明中強調，該艦已經在「極其惡劣的條件下執行了警戒任務」。

上個月，中國阻擋了菲律賓向船上海員提供補給的船隻，導致他們的食物和其它物資嚴重缺乏，難以維持生存。

本周早些時候，菲律賓和中國的官員舉行了海事議題高層對話，北京方面重申了要求菲艦艇撤離的要求。

法新社指出，發生在薩比納礁的事件令人回想起2012年的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）——在持續兩個月的緊張對峙之後，馬尼拉撤走了菲方船隻。此後中國事實上控制了該島礁。



（法新社等）

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